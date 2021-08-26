自由廣場》823是內戰 不在美軍協防範圍

◎ 沈建德

一九五四年簽訂的《中美共同防禦條約》，由美軍顧問團執行。發生於一九五八年的八二三砲戰，若與台灣有關，依約美國理應立即出兵，為何只中華民國及中華人民共和國在打，美國除了供應武器、協助諮詢，沒加入作戰？還讓很多無辜的台灣充員兵魂斷異域？

理由很清楚，《中美共同防禦條約》第六條規定，適用本條約的範圍，就中華民國而言，是指台灣、澎湖；就美國而言，應指西太平洋區域內，在其管轄下之各島嶼領土（主要是美國託管的琉球）。美國的協防地區只有台澎，沒有金馬。金馬屬於中國，若列入協防範圍，美國就是介入中國的內戰，它不可能這樣做。所以很明顯，八二三砲戰是中國內戰的延長，中華民國存亡之戰，與台灣無關。它卻在台灣徵調充員兵，為竊據台灣流亡的中華民國戰死沙場，中國國民黨主席候選人竟然敢說沒有八二三這一仗，就沒有台灣！

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檢視中國共產黨歷史，自一九二一年成立以來，都認為台灣人與韓國人、印度人、東南亞國家一樣是外國民族，並且公開支持台灣獨立；直到中華民國內戰戰敗把人員遷移到台灣，一九四九年三月，中共才第一次宣布要解放台灣。戰爭是中華民國帶來的。

（作者為企管博士、前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

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