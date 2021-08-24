自由廣場》和國際盟友堅定同行 勿隨國共打模糊戰

◎ 張琬琳

美國撤軍阿富汗，塔利班政權接管當地後，台灣第一時間從網媒接收到的中文新聞報導，是被鋪天蓋地的中共北京觀點所淹沒，尤以傾中媒體更甚，所有論調都是：美國連經營廿多年的阿富汗都放棄了，更會放棄台灣。統媒透過網路及新聞頻道，大量輸入中共觀點的詮釋和分析，以膚淺但易懂的對照，恐嚇民心，讓大多數對國際事件還不太瞭解的台灣人，被統媒帶著風向走。這些對台認知作戰，受國際高度重視，外媒也注意到台灣在國際民主同盟中的戰略處境。

美國廣播公司（ＡＢＣ）專訪總統拜登，拜登以北大西洋公約第五條（集體防衛）的神聖承諾，把台灣跟日、韓並列，回應會以軍事同盟共禦外來侵略；美國國家安全顧問蘇利文，也把台灣與以色列並提，強調美國對盟友和夥伴的承諾，這些聲明，都具突破性的國際戰略指引，顯見美國無論在戰略和實際行動上，對台海兩岸議題都朝向更清晰的進程。

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然而，反觀台灣內部，除了有親共媒體不斷隨北京唱和棄台論、裡應外合煽動輿論混淆民心之外，還有一個永遠搞不清自己角色、對國際及兩岸情勢總是模糊瞎攪的國民黨。國民黨從被中共以「一國兩制」打臉多次也要堅稱模糊不清的「九二共識」，如今還想把美國對台逐漸清晰的方向，再強說攪亂回模糊的戰略，自甘淪落！

近日國民黨和親中媒體的發言，像是唯恐台灣民眾太團結、也唯恐台灣和國際民主盟友圈得太緊一樣，究竟是要讓台灣繼續活在舊黨國時期的國家神話裡？還是要讓台灣人和國民黨一樣愚昧，再去相信中共永不會兌現的承諾？呼籲台灣人要警醒自覺，破解國共聯手對台認知作戰的手段，勿讓國民黨模糊失焦的各種蹚渾水鬧劇，成為台灣人團結自信與民主盟友攜手國際道路上的絆腳石。

（作者為歐盟研究計畫、台德研究計畫獎助青年學者，新北市民）

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