自由廣場》70年，中共仍未贏得圖博民心

◎ 凱度頓珠

日前中共在拉薩召開「慶祝西藏和平解放七十週年大會」，企圖再次製造中共「成功」統治圖博（西藏）的假象。

一九五○年，當中華人民共和國以和平解放為藉口入侵圖博時，圖博人民完全措手不及，未能準備抵禦外侮。而且，由於我們和外界沒有任何聯繫，以致沒有任何國家伸出援手。今日，在中國慶祝「和平解放西藏七十週年」之際，七十年來，已超過十萬藏人為抵抗解放軍、保衛自己的國家而壯烈犧牲，一百萬以上藏人在中共統治下喪生。

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中國在佔領圖博七十年後，世人看到的圖博實際狀況為何？中國境內的藏人憎恨中國人，被視為二等公民的藏人沒有宗教自由，也沒有言論或行動的自由。過去十年裡，沒有一位藏人能夠拿到中國護照，甚至連赴藏區以外的中國旅行都要備受質疑，無法自由前往（藏區以外）的中國，還宣稱圖博是中國的一部分？！

在中共的政策下，大量漢人湧入圖博定居，在拉薩和日喀則等大城市裡，藏人已淪為少數民族。中共統治的所作所為就是，系統性地摧毀圖博文化，促使圖博人民最終完全臣服於中國。

佔領七十年後，北京仍然無法贏得圖博人民的思想及民心，只能靠更嚴厲的行為、行動監控來控制。達賴喇嘛的精神永存圖博人民心中，沒有藏人會在壓迫下改變圖博的傳統宗教信仰。縱使北京正試圖在圖博人民面前提升中共任命的班禪形象，希望有朝一日能以其取代達賴喇嘛。但這策略是行不通的，圖博人民永遠不會接受沒有被達賴喇嘛認證的班禪喇嘛。

七十年佔領對中國來說是徒勞的，因為它沒有贏得圖博人民的心。

（作者為前圖博流亡政府國會議員）

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