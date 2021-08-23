自由廣場》不親共就不會變成阿富汗第二

◎ 楊浩民

美國從阿富汗撤軍，藍營人士好像撿到槍，大肆宣傳「美國不可靠」。當然，自己的國家自己救，不能存有依賴心理，天經地義，不知道藍營是根據哪一點認定民進黨政府只想依賴美國派兵來救，而不願自立自強？也不知道藍營看到阿富汗變天，到底在高興什麼？他們好像忘了自己早有前科，中華民國政府就是在國民黨手中垮台的。

我們不妨比較一下現在的國民黨和以前的國民黨有何差異。蔣介石一向親美反共，他很清楚共產黨包藏禍心，所以主張先安內再攘外。可是他的下屬卻有不少親共人物如棄職逃亡的李宗仁、主張和談的張治中、變節投降的傅作義，最後導致國共內戰兵敗如山倒。蔣介石在台灣執政期間繼續反共路線，有匪諜嫌疑者不是被關、就是被槍斃，所以當時國民黨無人敢親共。後來的蔣經國和李登輝也是反共保台，只是不再主張反攻大陸而已。

請繼續往下閱讀...

可是，現在的國民黨卻是從黨主席和連戰、馬英九這些大老開始帶頭親共，國民黨立委經常發表親中言論，退將與敵國官員把酒言歡，聽習近平訓話的退將還可以爽當不分區立委，毫無敵我觀念！

另一方面，國民黨為了贏回政權，不斷搧風點火，例如唱衰台灣防疫，中國正好可利用國民黨分化台灣人民團結！所以，如果國民黨重返執政，才真的有可能把台灣變成阿富汗第二。就像南越亡於北越也是自己內部不團結，貪污腐敗，加上許多南越的失意政客和對政府不滿的民眾猛扯自己政府後腿所致。

台灣如果不想成為阿富汗第二，方法很簡單，首先就是不能讓專門幫敵國說話的親中政黨上台，而且要重視國防建設，人民團結一致，展現捍衛國土絕不屈服的決心。

（作者為公務員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法