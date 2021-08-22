自由廣場》阿富汗的貪腐 斷了外援

◎ 曹耀鈞

美國在二○○一年九月十一日遭受恐怖攻擊雙子星大樓，造成超過三千人死亡，為了抓捕首謀賓拉登，美國揮軍阿富汗，並在二○一一年由海豹部隊成功狙殺，歐巴馬總統原訂二○一四年撤兵阿富汗，後因種種國際關係的考量，直到川普總統才又決定將在九一一事件滿二十年之前（二○二一年）完全撤離。畢竟為民復仇任務已經完成，擇日撤兵並交給當地政府管轄，乃美國朝野政黨一致的共識。只是在美軍急速撤出之後，原政府軍與敵對塔利班相較並不懸殊的狀況下，竟呈現大潰敗的態勢，實在令人驚訝。

近日，台灣輿論名嘴多從美軍急速撤出阿富汗，臆測台美關係的國際戰略合作行為，其實台灣與阿富汗，不僅在國際地緣政治有著極大差異，在國內的政黨政治和人民結構，也因存在本質上的不同而無從類比。所以，僅拿美軍撤出阿富汗的例子，就簡單推估台灣、美國與中國的三方角力可能結果，未免太過幼稚，根本不值得一辯！

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但是，有人提出阿富汗的貪腐問題，倒是值得我們反思。自從阿富汗開始加入國際清廉印象指數（ＣＰＩ）評鑑開始，就長期位於後段班，直到二○二○年，它的ＣＰＩ得分雖提升至十九分，全球排名第一六五名，但因沒有任何國家的得分是個位數（最低分為十二分，索馬利亞和南蘇丹），所以它的十九分，其實仍是最貪腐的等級。所以，拿它與全球排名第二十八名的台灣（六十八分）比較，相當不倫不類。

其實，國際透明組織（ＴＩ）在二○一八年三月就提出研究評估並具體指出，阿富汗並不是一個認真打擊貪腐的政府，該政府腐敗到把公共援助及相關資源中飽私囊，嚴重打擊了窮人和弱勢群體。更強調，這樣的政府不太可能實現「消除貧窮、確保和平、對社會各階層包容」三大長遠目標。如此的狀況下，反恐任務和禁運毒品的措施也將完全無效。

這種嚴重貪腐的狀況，對於和歐美智庫有點交手經驗的人士都知道，阿富汗政府本質上已大大違背了西方民主的清廉價值，得不到西方盟友的支持，實屬當然，甚至會受到歐美強權的唾棄！

（作者為政府國防廉潔評鑑外部專家）

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