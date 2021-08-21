自由廣場》氣候危機需要加強國際合作

◎ 柯思畢（Omer Caspi）

即使是並不特別瞭解氣候危機的人，也不得不對我們周圍最近發生的事情感到震驚。在台灣經歷了五十多年來最嚴重的缺水時，德國和西歐的大規模洪水災害奪去了數百人的生命。夏季中旬，巨大的冰雹如暴雨般傾瀉在義大利，而在加利福尼亞州，氣溫攀升至攝氏五十六度，創下令人難以置信的紀錄。耶路撒冷、希臘和西伯利亞則發生了大面積火災，使居民必須從家園撤離。

考量到這一切，聯合國政府間氣候變化專門委員會月中發布的重要報告（IPCC AR6），對我們所有人來說，都是一個嚴重的警告信號。我們必須改變我們的生活方式和經濟體系，轉而支持－而不是破壞－地球氣候、自然生態和環境。

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以數千項成熟和多樣的科學研究為依據，參與撰寫本報告的數百名科學家提出的證據極其重要，改變的時機已經到來。然而，改變是困難的，我們需要成功的案例、同業學習和技術應用，幫助我們在二○五○年前實現零排放經濟，並在二○三○年前將人類的溫室氣體排放減半。

如果你環顧四周尋找靈感和好主意，你會發現，幾十年來，以色列已經學會在沙漠和乾旱地區建立農業，回收九十％的廢水，和海水淡化飲用水。它為能源儲存、能源效率和可再生能源開發了驚人的解決方案，培育了一個突破性的動物蛋白替代品產業，並知道如何在乾旱和缺水環境下保護森林。以色列是一座為氣候危機制定可行解決方案的活生生的實驗室。

以色列的氣候創新技術，可幫助全世界發展適應氣候危機和培養恢復力所需的能力。例如，以色列的研究機構和私營部門在動物蛋白替代品領域，目前取得了令人難以置信的進展。

肉類、牛奶、雞蛋等產品正在實驗室中使用幾乎不排放溫室氣體的方法生產，這使得目前畜牧業所使用的大片農田能騰出以供生態復育和森林再造。倘若這還不夠，這些技術也能在氣候危機時期替全球糧食安全把關。

為了減少溫室氣體排放，以色列的氣候創新技術是不可或缺的，它也在壓縮空氣能源貯存、海浪發電、使用先進計算工具進行能源管理等領域，提供了當今世界最吸引人的解決方案。

生而為人類，我們必須攜手合作。今天，每個人都清楚地看見，沒有一個國家，即便它再強盛再發達，也無法獨自應對這場人類歷史上前所未有的危機。我們需要結合人類所有驚人的能力，將這艘我們肩並肩站在地球上的巨輪，駛向安全的海岸。要做到這一點，唯一的辦法是共同努力，分享資訊和經驗，並相互扶持。以色列願意貢獻自身的經驗，並從其他國家的經驗中學習。

（作者為以色列駐台代表）

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