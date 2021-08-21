自由廣場》拜登提到的內戰與統一

◎ 謝文喆

美國總統拜登於日前採訪中針對「疑美論」做出回應，強調台灣與阿富汗情況完全不能比較，他並將台美關係與日本、韓國以及北約等美國盟友並列，顯示美國對台海戰略的重視。

在此訪談中，較少人注意到的是，拜登指出美國與台灣、南韓的協議並不是建立於「內戰」的思維基礎之上，而是協助「統一」的政府對抗試圖對其不利的勢力。而北約第五條對於面對盟友遭受「侵略」的行動條款，亦適用於日本、南韓及台灣狀況之上。

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從這一段訪談中可以發現，美國將台海問題做為中國國共內戰延續的思維已有所轉變。美國對台灣及南韓的安全協防不是分裂國家的選邊站，而是保護統一、友好的盟友免於外來敵對勢力的侵略。

宣稱兩岸關係是「內戰」狀態的論述，一直以來皆是中共用來合理化其騷擾、侵略台灣的行為，以及阻止國際社會協助我國的藉口。然而，內戰需建立於雙方皆將彼此視為共同體（自己人）而爭奪主導權的前提上。自中華民國政府撤退來台的七十餘年間，兩岸在共同體認同上早已發生了天翻地覆的變化。至今，兩岸已各自發展出相互獨立且有所衝突的認同意識，使得原先視台海問題為「內戰」而非「侵略」的論述，已越來越不具備合理性。

在各國檢討其對中國及對台灣關係時，台灣應對存在於我國的「內戰思維」進行反思。這一種思維的出現，與我國的特殊歷史遭遇及體制息息相關，是一種自然而然形成卻與現實越來越脫節的觀點。當美國等我國盟友將中國的擴張行為視為「侵略」行為，積極發展與我國關係之時，若我國因「內戰思維」有所疑惑，裹足不前，甚至混淆國際局勢，造成疑美論恐慌擴散，最後恐怕會影響我國與盟友間的信任關係，並使中共從中獲利。

在新的國際現實中，台灣需要拋下陳舊的「內戰思維」，清楚、堅決地告訴國際社會：中國的文攻武嚇並非中共宣稱的「內戰」延續，而是赤裸裸的國際「侵略」。唯有如此，方能使更多國家重視台海問題、共同抵制中國擴張主義，並鞏固我國與國際盟友間的信任關係。

（作者任職於智庫，台北市民）

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