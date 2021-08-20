自由廣場》藍營朋友，太沉不住氣了吧？

◎ 湯先鈍

最近看到許多藍營菁英與我的台灣朋友，就阿富汗的慘劇對美國多方指責，借題發揮；讓人有過度反應的感覺：

一、美國再在阿富汗留二十年，結果必定更淒慘（阿富汗真的是一個很特殊的地方），撤兵勢所必然，只是過程過於粗糙，情報單位也判斷得荒腔走板，沒有藉口。只是，台灣的藍營如此大做文章，乃至倡台灣末日之說，有點太沉不住氣了吧？

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二、這件慘劇值得深思警惕，但為了尚未發生的事情（美國撤軍台灣？或是出賣台灣？）呼天搶地，合適嗎？Calm down!冷靜一點可以嗎？如此一來，真的大事來了，怎麼不張皇失措？

三、美國歷來扶持的政權，成敗真的參半。德國、歐洲二戰後各民主國、日本、南韓、台灣，都在政治經濟方面成效卓著；卻在越南、伊朗、伊拉克、阿富汗等國慘敗。可見國際社會經濟發展非常複雜，不可一概而論。美國的毛病是太自滿自信，不是一無是處，也不是全面失誤。It is a hit and miss combination. OK?

四、平心而論，沒有美國的協助，台灣如何維持至今日（已有七十二餘年矣）？如果中共在五○年代拿到台灣，我這些外省朋友（我祖籍是湖南省張家界）的父母輩確定可享受大躍進、文化大革命等「德政」。當然國際關係，各國互不相欠，但也不可能像藍營所說美國政府永不可信任，乃至作惡多端，活該報應，美國人民都是人渣云云。

五、台灣還是得靠自己。但取捨之間還是有彈性的空間。沉住氣！

美國從阿富汗撤軍，從長遠來看，對美國來說是件好事，但在短期內（未來二十年？）就不那麼妙了。

台灣人民首先需要做的，是決定保持實質但非法理的獨立對台灣有多重要。如果重要的話，他們會像日本人、韓國人或越南人在類似情況下的作為那樣行事。如果這不是那麼重要，他們應該及早投降（我認為中共會允許台灣進行一場持續十年的分階段投降，時間足以讓任何想離開的人離境，然後全面與無後顧之憂地處置）。也許阿富汗應該教美國人一個顯而易見的道理：你不該試圖支持不願意為自己戰鬥的人們！

總而言之，這不是世界末日！

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授）

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