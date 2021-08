自由廣場》藍營朋友，太沉不住氣了吧？

◎ 湯先鈍

最近看到許多藍營菁英與我的台灣朋友,就阿富汗的慘劇對美國多方指責,借題發揮;讓人有過度反應的感覺:

一、美國再在阿富汗留二十年,結果必定更淒慘(阿富汗真的是一個很特殊的地方),撤兵勢所必然,只是過程過於粗糙,情報單位也判斷得荒腔走板,沒有藉口。只是,台灣的藍營如此大做文章,乃至倡台灣末日之說,有點太沉不住氣了吧?

二、這件慘劇值得深思警惕,但為了尚未發生的事情(美國撤軍台灣?或是出賣台灣?)呼天搶地,合適嗎?Calm down!冷靜一點可以嗎?如此一來,真的大事來了,怎麼不張皇失措?

三、美國歷來扶持的政權,成敗真的參半。德國、歐洲二戰後各民主國、日本、南韓、台灣,都在政治經濟方面成效卓著;卻在越南、伊朗、伊拉克、阿富汗等國慘敗。可見國際社會經濟發展非常複雜,不可一概而論。美國的毛病是太自滿自信,不是一無是處,也不是全面失誤。It is a hit and miss combination. OK?

四、平心而論,沒有美國的協助,台灣如何維持至今日(已有七十二餘年矣)?如果中共在五○年代拿到台灣,我這些外省朋友(我祖籍是湖南省張家界)的父母輩確定可享受大躍進、文化大革命等「德政」。當然國際關係,各國互不相欠,但也不可能像藍營所說美國政府永不可信任,乃至作惡多端,活該報應,美國人民都是人渣云云。

五、台灣還是得靠自己。但取捨之間還是有彈性的空間。沉住氣!

美國從阿富汗撤軍,從長遠來看,對美國來說是件好事,但在短期內(未來二十年?)就不那麼妙了。

台灣人民首先需要做的,是決定保持實質但非法理的獨立對台灣有多重要。如果重要的話,他們會像日本人、韓國人或越南人在類似情況下的作為那樣行事。如果這不是那麼重要,他們應該及早投降(我認為中共會允許台灣進行一場持續十年的分階段投降,時間足以讓任何想離開的人離境,然後全面與無後顧之憂地處置)。也許阿富汗應該教美國人一個顯而易見的道理:你不該試圖支持不願意為自己戰鬥的人們!

總而言之,這不是世界末日!

(作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授)

