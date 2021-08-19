自由廣場》時間銀行與佈老志工

◎ 程仁宏

日昨一位埔心程氏親友移居瑞士，提到瑞士「時間銀行」養老措施，深值借鏡。

在瑞士一位鄰居是六十多歲由學校退休的獨居老太太，雖然養老金已足衣食無憂，但她竟然去找了份工作，「照顧一位八十多歲的高齡獨居老人，每週去照顧他兩次，每次兩個小時，主要工作內容是幫忙購物、整理房間、帶他出來曬太陽日光浴、陪伴看醫生、文書處理、家事幫忙、陪他聊天等等。」她說，「不是因為缺錢或是打發時間才去工作，而是把照顧老人的時間存進『時間銀行』，等到我年紀更大而行動不便時，就能夠支領被照顧的時間。」

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「時間銀行」是由瑞士聯邦社會保險部於二○一二年開發，申請者將照顧老人的時數存入時間銀行，待未來自己需要他人照顧時，再將時數提出來使用。「時間銀行」的照顧服務包括購物、備餐共餐、休閒陪伴、陪同外出搭車赴約、安寧陪伴、手工、行政服務等，主要針對身體健康、善於溝通、充滿愛心的退休人士，透過城市的媒介，提供老人照顧人力資源，並達成一個互惠互利的養老機制。

台灣新北市政府社會局於二○一三年也推出「佈老時間銀行」計畫，「佈老志工」需接受十八小時長者義工訓練及進行八小時實習服務，其服務時數會存入「志工存摺」，以兌換未來別人照顧自己的時數，服務對象為六十五歲以上日間獨居及經評估有需要陪伴的長者。

呼籲行政院借鏡瑞士「時間銀行」及新北市「佈老志工」推動經驗，推出全國「時間銀行」志工養老措施，解決照護人力不足問題，讓國民能安心養老。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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