自由廣場》問題不在是否注射疫苗與快篩費用

◎ 王千奇

近一、兩週來，不斷看到有高中老師、校長等在各大報投書，普遍討論有關教育部的規定，即教師若尚未施打疫苗，必須每三至七天快篩才得以進行各項教學活動，此規定引發熱烈討論問題應在快篩所衍生的費用。事實上，真正焦點不在於已注射疫苗與否，由於每個人受感染機率相同，因此理應全員快篩，唯其中涉及經費與其他操作細節，所以，什麼才是真正做到防疫的步驟，是政府該思考與謀策的，而非一味要求未注射疫苗的教師進行快篩。

進一步來看，八月十三日的十四名確診個案中，有五人在國外打過兩劑疫苗；七月亦有數起已注射兩劑疫苗，仍被感染。也就是說，施打兩劑疫苗十四天後，仍有遭受「突破性感染」的風險。顯然，疫苗的注射並不保證不受感染，只是對死亡及重症有保護力，這由國內外突破性感染仍不斷發生即可證明。對此，相信衛福部疾病管制署及醫護人員一定相當明白，而同為政府單位的教育部竟發出這樣不具備防疫正確認知的規定，且衛福部亦未予以糾正，著實令人憂心。如若國人都仗勢已施打疫苗而忽略上述這點而放鬆防疫，那麼將有可能像國外反覆封城、疫情不斷且難以控制的狀況。

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因此，政府在努力增進施打疫苗覆蓋率的同時，應該多教導民眾正確觀念—施打疫苗不在於免受感染，而在於防死亡與重症，以確保國內醫療資源的充足性。所以政府各部會在下達有關防疫的各項規定時，應進行跨部會整合，由全國疫情指揮中心進行評估與決策，才不致出現像教育部這樣認知不當的規定。

（作者是大學教師）

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