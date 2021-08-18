自由廣場》譴責日本「一個中國」教科書！

◎ 永山英樹

自一九七二年日、中建交以來，日本的文部科學省至今都配合中國的「一個中國」宣傳，強迫教科書出版社在小學校、中學校、高等學校的社會科教科書和地圖帳，將台灣列為中國領土，讓日本每年高達三百萬名以上的學生使用。

例如，將台灣納入「中國」的章節中作記述，或在地圖上將台灣劃為中國領土等。遺憾的是，讀過這種錯誤教科書的日本國民已超過總人口的半數以上。

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「一中」宣傳非常危險，目的就是將侵略台灣正當化。因此，我們友台日本人從十多年前就開始譴責文科省，並進行要求他們停止讓學生們誤解「台灣是中國一部分」的連署等各種抗議活動。

當時我們的活動只獲得了少數媒體和部分國會議員、縣議會議員的支持，再加上一般日本民眾多多少少都受到「一中」宣傳的洗腦，最終未能受到很大的關注。陳水扁政府也提出抗議，但日本政府不予理會，這說明當時的日本政府只重視日中關係，對台灣的態度極其冷淡。

後來因我們要進行二○二○東奧台灣正名運動（對東京都議會的請願連署活動等），才不得不暫時停止有關教科書的活動，但隨著東奧閉幕，正名運動也告了一個段落。

目前，我們和在日台灣人聯手，在一些議員的支持下，為敦促文科省訂正錯誤，重新啟動國會請願的連署活動，但我們無法預知這要求能獲得多少議員的支持。

現在，我們最需要的還是台灣的政府和人民的聲音。因為當今的日本已經和過去不一樣了。

菅義偉政府現在經常強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，多數政治家和國民也非常友台反中。若他們聽到台灣政府、人民發出「台灣是一個主權獨立的國家，不是中國一部分」的聲音，我認為不論政府或國民將很難無視文科省的這個不當的媚中行為。

我誠心希望，將來日本教科書能讓孩子們了解「台灣和中國是兩個完全不同的國家，台灣才是真正的朋友」、「中國無權利併吞台灣」。

（作者是台灣研究論壇會長）

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