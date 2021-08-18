自由廣場》（鏗鏘集）迷惘八一五，戰後冤枉

◎ 李敏勇

二○二一年八一五剛過，一個不被注意的日子，反映台灣歷史感的欠缺。一九四五年八月十五日，日本帝國宣佈無條件投降，繼歐洲戰區納粹德國和法西斯義大利已在五月間敗戰，軸心國家在歐、亞都豎了白旗。二戰結束，許多被殖民地紛紛獨立。但，台灣並未在世界潮流中選擇獨立為一個新國家。八一五應有省思，但生活在台灣的人們並無歷史意識，政治人物也只見平常心。

日本殖民統治下的台灣，有議會路線者，也有祖國派——以為推翻清帝國後，中國已是民主國家。右翼民族論者依附中國國民黨，左翼社會論者投靠中國共產黨，大多是所謂的半山——前往中國在國、共陣營的台灣人。右翼半山隨中國國民黨入台據台，他們頗多為中國國民黨立功，林頂立以保密局台北站長羅織二二八事件台灣精英罪名，後來不受蔣氏父子信任，連震東則與連戰父子一路，富已到第三代。

請繼續往下閱讀...

高玉樹回憶錄（林忠勝訪談，前衛出版，二○○七年）留下這樣的紀實：「半山連震東是《台灣通史》的作者連雅堂的兒子。他是真『巧』（台語）的人，終戰後回台時，他還是兩手空空，現在擁有數百億的財產。」這也是許多台灣人加入中國國民黨，在戒嚴長時期成為共犯結構、分贓體系的樣態。連戰兩次選總統連敗，以連爺爺在中國受到奉承，但在台灣人心目中，沒個樣子，還有後人一登場就想台北市長位子，被拉倒了。

其實，曾掌台泥，在中國國民黨得意的辜振甫，也曾因有台灣獨立立場而入獄。戰後的台灣人曾經歡迎祖國，但血淚隨之，二二八事件、白色恐怖、長時期戒嚴。國民黨中國在台灣烙下血腥印記，聯合國的會員國地位也被共產黨中國取而代之。二戰後迄今，台灣因祖國的迷惘未選擇為獨立的新興國家，未能真正開啟新時代。國共鬥爭，貽害台灣。

後蔣時代，台灣走向民主化，但國家條件並未真正確立。台灣仍處於一九五一年舊金山合約「日本放棄台灣」但未確定歸屬的狀況。中華民國如何納入台灣，讓生活在台灣不分先來後到的國民，共同建構一個在聯合國有身分的國家。結束因國共對峙和國共合謀再陷台灣於夢魘的歷史。任何在台灣的政黨應效忠台灣，不要只在一個不盡然真實的中（華民）國體制競奪權力，會被看輕看破。對八一五有歷史意識，充分覺醒，才會有新台灣——不分先來後到台灣人的新國家，不與中國爭權屬的國家。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法