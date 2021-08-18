自由廣場》美國利益與疑美論的邏輯謬誤

◎ 謝文喆

阿富汗塔利班軍隊於日前進入首都喀布爾，結束美國在該國廿年的實質控制。此時位處西太平洋的美國盟友台灣，也陷入疑美的焦慮與朝野紛爭。而《環球時報》等充滿敵意的中國媒體亦見縫插針，稱「一旦台海爆發戰爭，台灣不能指望美國保護」，企圖加深台灣內部的疑美爭論，破壞台美之間的互信。

「國家利益」乃是國際關係的核心，若以此作為基礎分析美國的撤軍行為，將可以發現台灣與阿富汗的局勢存在著巨大的差異性，在目前的國際局勢下，台灣抱持著疑美論相當不符合國際關係邏輯。

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廿年前的九一一事件，係美國自珍珠港事件後，遭受外國勢力對其本土的首次攻擊。對於美國民心及其國際聲望造成衝擊，而「反恐戰爭」自然成為美國最優先的國家利益。此時，江澤民、胡錦濤時代與各國溫和發展密切合作關係的中國，並未威脅到美國的國家利益，不是戰略競爭者而是夥伴。

後來，美國擊殺數名蓋達的頭號戰犯，拔除中東諸多反美政權，甚至殲滅伊斯蘭國，達成部分戰術勝利。而習近平領導下的中國卻走向了極端民族主義路線，憑藉著其經濟、軍事優勢，對美國的印太盟友們造成了擴張主義的威脅。中美貿易戰、竊取科技以及全球疫情的催化，更是使得美中關係持續惡化。現在，全世界包括中國自己都應該知道美國主要的國家利益已非「反恐戰爭」，而是來自中國的挑戰。

在國家利益的邏輯下，此時美國駐軍中東的投資報酬率不斷下降，而其在東亞利益之投報率則不斷上升。至於台灣，無論是在區域政治的盟友關係、經濟發展中的產業合作，抑或是科技競逐中的半導體供應，未來對美國的重要性只會日益提升。《環球時報》以阿富汗類比台灣的論述，根本不符國際關係中國家利益衡量的基本邏輯。減少對次要利益之投資不會導向減少主要利益之結論，相反的，只會使美國有更多資源可以投入鞏固其印太地區之主要國家利益。

中國人與台灣人都需要認知到，台灣問題現今已不只是中國的核心利益，亦是美國和世界的核心利益。

（作者是台大社會科學碩士，目前任職於國內智庫）

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