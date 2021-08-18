自由廣場》和平協議的下場

◎ 陳文卿

阿富汗淪陷落入塔利班手中，竟有人說「今日阿富汗，明天台灣」。整個言論只有一點是正確的，那就是國家的安危不能完全靠美國，其餘都是荒腔走板的唱衰論調。

阿富汗政權易手源自內亂，塔利班部隊擊潰了阿富汗的政府軍，而今天台灣面臨的是來自中國的外來威脅，兩者完全不同。因此可以類比的是當年越戰，南越完全淪陷，以及國共內戰的歷史。

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去年二月，阿富汗政府在當時的美國國務卿龐皮歐見證下，和塔利班簽署了「全面和平協議」。根據該協議，美國和北約成員國同意在十四個月內從阿富汗撤出全部部隊，而塔利班必須遵守和保持停戰協議。當時的國際媒體標題是︰阿富汗的和平出現曙光。時隔一年半後，美國果然撤軍了，阿富汗不再有內戰了。只不過美軍是倉皇逃出，阿富汗政府整個被推翻。

這跟一九四五年美國馬歇爾將軍奉杜魯門總統之命出使中國，想要調停國共內戰的結果如出一轍。當時國共代表也都簽署和平協議書了，可是「和平協議書」簽歸簽，共產黨根本不當一回事。共軍照樣攻城掠地，國軍則節節敗退，最後丟掉整個大陸江山跑到台灣來。

歷史給我們的教訓是，靠山山會倒，唯有實力才是王道。自己的國家必須自己救，不論是美國、日本，固然都可以是我們的盟友，但都僅是助援而已，緊要關頭，安危必須靠自己。國際政治很現實，如果台灣沒有在科技、經濟、亞太地緣政治上的戰略地位，美、日等國根本不會理我們。或者如果我們的國防實力脆弱，是扶不起的阿斗，別人要幫忙也無從幫起，就像阿富汗散漫的政府軍一樣，面對殘酷冷血的塔利班游擊部隊，根本不堪一擊。

再看看阿富汗與塔利班簽和平協議的下場，今天還有人以為光靠一嘴「九二共識」，或進一步與中國簽兩岸和平協議書，就可以視為保護台灣安全的護身符，無異癡人說夢。

（作者從事環保服務業）

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