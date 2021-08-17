自由廣場》多些鼓勵、減少軍人離退 國家之福

◎ 陳宏煇

根據審計部報告指出，過去五年，軍人離退欠款已達四億元且逐年增加中，其中又以公費軍校生退學及任官後未服滿最少服役年限人員，未收回賠款兩億八千餘萬元為最多，而不適服現役志願役士兵所欠賠款一億零五百餘萬元次之。

事實上，國防部雖一再強調國軍採精兵政策，只要考核不適任者就會請他離開，並且會強化追繳退欠賠款成效，但如此龐大的離退欠賠款，顯示有相當多志願役軍士官兵因無法適應軍中環境，或因本身行為瑕疵（如吸毒、酒駕）而離開，造成缺員問題嚴重。

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筆者以為，國防部應強化的是軍人適應問題，讓軍人能安心在軍中服務，而非追繳離退欠賠款的成效。記得筆者自軍校畢業到部隊報到首日，因部隊正在新竹新豐基地訓練，當時筆者身穿草綠服（部隊已換穿迷彩服）在師部等待人事官接人，好不容易人事官到達師部已是下午四點，中餐也沒吃，便跟著穿著迷彩服的阿兵哥一起搭乘捷運，再轉火車，晚上十點才到新豐，一路上都被路人投以異樣眼光，直到晚上十點多才吃了便當。

再換乘軍卡進入營區已是晚上十一時許，印象非常深刻的是，凌晨一點與營長、營輔導長見面，竟然還遭嘲諷：「正期生又怎樣，正期生也會自殺！」（因為基地訓練前有位學長自我傷害）這句話深深烙印在腦海裡。因為下部隊第一天就讓我想要離開，因為完全感受不到正向鼓勵，反而都是長官的羞辱和責罵。

負面情緒持續了兩個月，因離開軍中的念頭不斷盤旋，度日如年，剛好長官調整我去谷關訓練三個月，回來時又因受訓成績優良，長官便將我調整單位，再加上遇到一位好學長，不斷地鼓勵我，並教導在軍中生存的方法，讓我在軍中服務愈發順利，從基層單位一路到陸軍總部，後來還轉任軍訓教官，順利退伍。

筆者認為，軍人之所以未達服役年限而選擇離開，幾乎都與「錢」有關，部隊生活單純、領的是死薪水，看到外面花花世界，心裡難免受到誘惑；加上部隊訓練枯燥、自由受限，稍一受到委屈或不如意就想離開，因而做出許多離譜行為。筆者期盼，軍中應健全輔導機制（不一定要心輔官輔導），以一對一師徒制輔導方式，讓這些想要離退的人可以冷靜地想清楚，並協助他們適應環境，多些正向鼓勵、少些負面責難，說不定可以減少人員離退，如此才是軍隊和國家之福。

（作者為教官，新北市民）

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