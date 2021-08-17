自由廣場》台灣=阿富汗，張飛打岳飛

◎ 范綱植

美軍放下武器自阿富汗撤軍，遠在千里之外的泛藍名嘴趙少康卻撿到槍，大力砲轟台灣當前過度依賴美國的保護，將會步上越南及阿富汗的後塵，最終並將遭到美國悖離，呼籲要以阿富汗做為台灣的前車之鑑。但台灣和阿富汗真可用如此化約方式類比嗎？

首先，最大的不同在於，美軍過去廿年來已在阿富汗犧牲了兩千三百名美軍的生命，但台灣從未進入實質戰爭狀態，亦未進入準戰爭狀態，甚至沒有美軍駐軍，現實背景與阿富汗天差地遠。再者，美國在阿富汗戰爭已投入兩兆五千多億美元，龐大的軍費支出亦成為撤軍的理由。反之，台灣長期對美軍購，而美國政治傳統素有軍火商、國防官僚、國會議員三者形成「鐵三角」的軍工複合體關係，台灣早已嵌合於其中，形成制度性管道保障台灣安全。

請繼續往下閱讀...

再者，就地緣政治觀點，台灣位於太平洋第一島鏈之樞紐位置，戰略價值不言而喻，且覆蓋於美日安保條約等區域安全機制之下，若發生戰爭，美國怎可能輕易棄守拱手讓人？而台灣半導體研發與生產的全球供應鏈於世界舉足輕重，且自中美貿易戰、新冠疫情爆發後愈顯重要，已躍升為國際戰略的一環，台灣一旦動盪，將直接影響全世界高科技產業，牽連歐、美、日等先進國家的經濟。

因此，高呼「今日阿富汗，明日台灣」的邏輯，簡直就如同「張飛打岳飛」般謬誤，時空背景各項條件天差地遠。美軍自阿富汗撤軍，體現的應是美國將重心轉向印太區域，那麼台灣的戰略地位更是不降反升啊！

（作者為法學碩士、任職於大學）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法