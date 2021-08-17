自由廣場》（北社評論）從東奧談台灣正名

◎ 林伯鈞

東京奧運經歷諸多波折與爭議，且因武漢肺炎疫情而延宕一年後，終於在七月底盛大展開。此次台灣人對東奧的注意力，被替台灣正名的NHK主播一舉拉升。雖委身於「奧會模式」下，尚須披著「Chinese Taipei中華台北」的外衣參賽，但被異國友人直稱「台灣」，依然讓許多民眾感動並振奮不已。可見，擁有一個不必刻意委曲求全、卑躬屈膝的姓名是多麼重要！

一夕間，報章新聞乃至社群媒體版面，無不踴躍討論選手奮戰畫面與精神。相較於過往認為選手必須「為國爭光」，現在從總統蔡英文的文章語調到檯面上主流媒體，以及網路討論的風氣皆不難發現，現今台灣社會對於選手個人付出的努力與賽事體驗才最是關鍵！這也是我們對待運動員和中國差異最大之處。

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中國運動員必須「給國家爭面子」，為民族情緒負責，故唯有金牌能入目，即便獲得銀牌，也無法昂首抬頭地獲獎；反觀台灣選手，這次在東奧比賽不論成敗，多數民眾都予以感謝，而非責備，感謝選手在賽前訓練所付出的汗水，以及賽事當中為觀眾帶來的無限熱血。當一個國家能以「人」為本，柔軟且寬容到以個體的生命成長為傲，而非仰仗一個個血肉之軀做自己的「面子」，這才是真正的強大之道。

台灣本次東奧成果結算，共奪下二金四銀六銅，表現優異，創下紀錄。當台灣新生代、中生代選手都正在萌芽、茁壯、扎根之時，在名稱上，我們卻依然只能以「Chinese Taipei中華台北」名義參加各國際賽事。然而，此名稱相當不符合台灣現實情況，不僅TPE一名無法涵蓋所有登場選手，更是台灣人無法在國際場合昂首挺胸說出自己國名的打壓！

在獲得他人重視之前，我們先要慎重看待自己的名字。三年前東奧正名公投案未過，或許代表當時台灣民氣尚未認知到此事的重要性；但時至今日，台灣選手在賽場上的亮眼表現與許多國際友人的正名，台灣民眾應該已經更深切地意識到，如果能充滿自信地在國際場合喊出「台灣」之名，這是感動，更是邁向「國家正常化」的一大步。我們不應錯過這次契機，守護自己的姓名，不能太遲。

（作者為台灣北社監事）

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