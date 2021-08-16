自由廣場》公部門輪調 要有配套

◎ 蘇啟仁

公部門基於防弊原因，一條鞭體制之會計、政風與人事人員，每逢服務滿一定年限後，皆須強迫調動。筆者身為其中一份子，略表淺見如次。

提供合理工作條件以營造優質友善職場，乃進步社會之象徵，揆諸國外琳瑯滿目之各項假別，遠非國人所能望其項背，足資政府部門取經。

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以現況而言，勞動基準法之規範似優於公部門，犖犖大者如雇主調動勞工工作之調動五原則（對勞工之工資及其他勞動條件未作不利之變更、調動工作地點過遠，雇主應予以必要之協助等）。反觀公部門，僅散見一些模稜兩可之條文，例如公務人員保障法之「各機關應提供公務人員執行職務必要之機具設備及良好工作環境」。針對上述不及之處，筆者認為可由幾點著手。

首先是恢復交通費之補助。明定辦公室與居家距離大於幾公里可補助多少交通費，以級距劃分。縣市合併後，六都領域驟增，部分區域雖在同一縣市之內，但相距堪比天涯海角，領取交通補助並不為過。

其次，可考慮由縣市政府出面與車行（包括公車）簽約，嘉惠屬員。有些車行努力創新、力求增廣客源，而公部分之信用名列前茅，恰可運用此點爭取較優惠之條件，造福須遠離居家上班者。

最後，可尋求物美價廉之住屋（或民宿）充當宿舍，公務員只負擔低廉費用，免於每日往返舟途奔波，如此當可提升辦公效率。

以筆者親身見聞，有些遇到職期輪調者，為照顧家庭或距離過遠等因素，只好忍痛申請降調，實為人力資源之耗擲！

（作者為公務機關單位主管、人力資源碩士）

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