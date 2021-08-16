自由廣場》開學前當局該定調的三件事

◎ 溫順德

一是疫苗施打進度：如依開學日期估算，八月十七日前施打，疫苗始能有防護力。在六月疫情嚴峻時，施打順序略做調整，教職員工調為第七類，七月開始造冊施打。第一波造冊名單，含正式教師及職員，接種率已達九成，其餘尚未施打人員，八月十七日應可完成；但第二波造冊名單，含新進及代理代課，卻因疫苗數量不足，遲遲未能完成接種，實為校園防疫隱憂。另根據教育部統計，補習班造冊人數中，接種比率未達七成，恐成防疫一大破口，當局得儘速補破網。

二是學生用餐規範：各校教室空間有限，無法採梅花座用餐，難以保持社交距離，確為防疫一大困擾。為避免飛沫傳染，使用隔板勢在必行。不論全國統一製作，發放各級學校使用；抑或補助學校費用，各校自行對外採購，當局必須及早規劃。而材質與尺寸規格，都得訂定明確原則，方能合乎防疫需求。另學校有公私之分，防疫物資不應有別，私校學生也須補助，才符公平正義原則。

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三為快篩試劑費用：有些教師選擇疫苗，抑或個人健康因素，尚未完成疫苗接種，但教育部明文指示，如果沒有施打疫苗，教師必須自費快篩，三至七日定期進行，始能從事教學活動。快篩試劑價格不菲，至少三五○元起跳，最高達一八○○元，每週得花好幾千元，專職人員都感壓力，遑論代理代課教師，甚至無薪實習教師？疫苗數量供應不足，教師無法如期接種，政府得負相當責任，若是轉嫁教師承擔，恐淪為強人所難，教育部須編列經費解決快篩試劑問題。

疫情發展難以預料，企盼當局超前部署，周延完善相關配套。

（作者現任高中校長，台中市民）

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