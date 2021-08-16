◎ 郭燕霖

孫曉雅處長鈞鑒：

很高興您接任AIT處長，先誠摯感謝貴國致贈疫苗給台灣，讓我國第一線醫療工作人員有了堅實的後盾，大大降低武漢肺炎疫情的擴散。再者，感謝貴國頻頻派遣戰艦在台灣海峽和南海自由航行，制衡中國。不過，對於白宮國家安全會議印太事務協調官Kurt Campbell在七月六日表示，不支持台灣獨立，本人想在此與您商榷。

一九四七年七月七日，曾擔任盟軍參謀長的貴國特使Albert Coady Wedemeyer來台訪問，當時被中華民國政府列為二二八叛亂主犯的廖文毅人在中國上海，曾對Albert Coady Wedemeyer特使提出《台灣問題意見書》，最主要是陳述美國除了了解中華民國政府的主張以外，也應了解另一群反對中華民國統治台灣的不同聲音，希望貴國准許台灣人的代表出席二戰和約會議，台灣代表不僅要有發言權，台灣的歸屬應該舉行公投來解決，且在公投前，應該要讓中華民國結束受降狀態，改由聯合國託管。可惜的是，廖文毅的訴求顯然沒有傳達到貴國。

請繼續往下閱讀...

再往前的一八六七年，貴國派駐清朝的廈門領事Charles Le Gendre，為了處理羅妹號事件，曾與台灣南部斯卡羅締結《南岬條約》，此約所彰顯的意義是美國承認斯卡羅王國在恆春半島的主權，是美國承認台灣部分主權並不完全屬於清廷所有。有關羅妹號事件的來龍去脈，歡迎處長收看公視戲劇《斯​卡羅》，劇中敘述了貴國當時如何處理台灣主權，以及中國清政府並沒有完全統治台灣的現況。後來Charles Le Gendre在處理牡丹社事件時，因離開貴國轉任日本顧問，並未完全顧及台灣住民權益，片面犧牲屏東枋寮以南的原住民權益，承認清朝擁有此地區的主權，誠為憾事。

以上兩例，《南岬條約》彰顯的是貴國承認斯卡羅王國部分在台主權，但牡丹社事件後續以及廖文毅《台灣問題意見書》，貴國忽略台灣在地住民的權益也是事實。懇請處長深入了解台灣民情，傳達台灣住民獨立建國的聲音給貴國政府知悉。

敬祝

平安喜樂

郭燕霖謹啟

（作者為國小台語教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法