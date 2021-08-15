自由廣場》疫苗施打不同於恩慈療法

◎ 林進嘉

戴正德教授是醫學倫理的前輩，也素為筆者所敬仰。惟，戴教授十三日在貴刊投書「緊急事件的恩慈療法」，籲將高端疫苗視為恩慈療法來了解，個人認為有商榷的地方。

首先，正如戴文所說，「恩慈療法，是當所有醫療方法皆無效，病人命危，但剛好有治療該病疾之藥物正進行人體試驗，雖還沒完成，也未能確定其有效性，但有所助益，為了救命」。沒錯，這是為了「治療、救命」的不得已措施，跟疫苗施打是為「預防疾病」完全不同；且台灣疫情狀況跟「命危的緊急情況」也很難比照。

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其次，恩慈療法是「醫師⋯必須先向醫院之人體試驗委員會申請，通過後再送衛生主管單位審查認可批准，才能進行。原則上，恩慈療法只針對單一或少數病人，不能普遍使用」。而目前的高端疫苗，卻由政府主導推動，且即將施打在數十萬、數百萬的國人身上。

第三，恩慈療法的藥物，除了被緊急使用在少數病人身上外，同時也會進行正規的三期試驗。但高端宣稱將在巴拉圭的第三期臨床試驗，卻是採用「免疫橋接設計」，並不是直接比較疫苗保護力的臨床設計。

事實上，高端疫苗的爭議並非沒有解方。陳培哲院士曾提出「擴大可近性方案」（expanded access），這是美國FDA和世衛組織准許的方式，伊波拉疫情期間曾經以這種方式在非洲施打。即，施打前充分告知民眾，目前該疫苗的狀態（已進行二期、未進入三期，無實際臨床保護力數字），願施打者簽署同意書，而緊急使用。一方面也持續做第三期，直到期中分析有效安全，才給予緊急授權。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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