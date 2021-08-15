自由廣場》塔利班與阿富汗的黑暗時代

◎ 吳哲文

拜讀讀者投書「塔利班捲土重來的關鍵：務實」，筆者有些不同意見。

阿富汗地理格局破碎、種族環境複雜，美國為首北約盟軍於二○○一年強勢介入後，以該國北方聯盟為基礎所組成的親美政府，不僅權力基盤不穩，更因貪污腐化、爭權奪利，所以盟軍撤退後，沒有多少人看好。但，所謂「二○○一年北約盟軍介入後塔利班很快被趕下台，更重要的原因在於從未被國際普遍承認」，筆者認為這樣的看法有些問題。塔利班當時會拱手讓出各大都市及主要交通線，只不過是退回鄉間，保存實力、堅持繼續戰鬥，為重整旗鼓爭取時間罷了，國際普遍承認之有無應非最主要考量。

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當然，塔利班捲土重來、重新成為檯面上的主要勢力後，也確實學聰明到願意在國際社會擺出可以打交道的姿態，外觀上降低極端基本教義派的色彩，在卡達與包含美國及阿國親美政府在內的多方展開談判，並遣使至俄印中等國。但本質上依然是一個與恐怖主義活動相牽連、以在其國內推行極端的伊斯蘭教法統治為主要目標之一的武裝集團，外交上的務實依然不會為阿國國民的人權及福祉帶來多少幫助。

根據複數媒體近日報導，塔利班已在其新攻下的阿國各省重新推行過去的極端伊斯蘭教法，並大力打壓女性權益，不僅施壓逼迫重新穿回密不透風的罩袍，更劫掠女童及年輕女子，強行許配給其幹部及軍隊官兵為妻，大有讓阿富汗重回一九九六年至二○○一年的黑暗時代之勢。

（作者任職文化產業，新北市民）

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