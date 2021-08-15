自由廣場》支持振興五倍券 反對免付一千元

◎ 林志翰

吵完疫苗，又要吵「五倍券」！國民黨喊著普發現金，譏諷振興券能繳學費嗎？能繳補習費嗎？

拿一千元換五千元振興券的方式則從經濟弱勢的一○九萬人由政府直接匯入帳戶補貼，調整為紓困4.0方案約有九百多萬人受惠，最新政策將改為「全民免費領」。

請繼續往下閱讀...

我支持振興五倍券，但反對免付一千元！

首先，去年推出的三倍券有超過二三三二萬人領取，占符合領取資格民眾的九十八．三五％，兌付金額占已領取金額比率的九十九．六％，那些嘴裡說三倍券不好用的人，其實身體很誠實。

其次，去年紙本三倍券早就可以拿到學校與補習班繳納，若使用信用卡綁數位券繳費，學校與補習班也可收取數位三倍券，國民黨的質疑根本不存在！

最後，全台灣二三五○萬人有九百萬人列入紓困4.0方案，這樣的超高比例「紓困」，符合真實現況嗎？

去年全台灣有超過九十八．三五％的人可以拿出一千元換「三倍券」，今年改成全民免費領「五倍券」，政策大轉彎，也讓振興的初衷變調。筆者想問的是，沒有付一千元領取的振興券還叫「五倍券」嗎？分母不見了，哪裡是「五倍」？

（作者為國中數學教師，台南市民）

好好解釋 別父子騎驢

◎ 黃惟冰

「振興五倍券」政策轉彎，未來全民都可免付一千元，直接領取。由於「振興五倍券」與馬政府時期的「消費券」使用範圍大同小異，可以預見，蔡政府此舉，勢必成為國民黨與馬英九的消遣理由，質疑蔡政府拿香跟拜。

然而，任何政策都不可能討好所有人，執政者與其耗神在應付反對黨的雞蛋裡挑骨頭，淪為父子騎驢，還不如集中精力，將政策決定的幕後取捨，說清楚，講明白，自然就會得到人民支持。

舉例而言，所謂「還馬政府公道」，只是政治攻防議題，是國民黨提不出更好建議窘境下，選擇轉進的口水戰。但，一般人民真正想問的是，既然不再需要付一千，換五千，那麼何不改為發放現金，大家都可以更快領取，方便使用，政府的行政成本也可大為降低？

換句話說，「振興五倍券」與現金之間，到底會在振興效果上，產生多大的不同，因此縱有額外成本，仍有印製價值，才是蔡政府接下來必須加強說明之處。

畢竟，從二○○九年的「消費券」，二○二○年的「振興三倍券」，再到這次的「振興五倍券」，大家已是一回生，二回熟，只要政府最後能夠以理服人，政策轉彎又如何。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法