自由廣場》塔利班捲土重來的關鍵：務實

◎ 楊宗新

在距離美軍全面撤離阿富汗尚有半個多月之際，塔利班以迅雷不及掩耳的速度，接連奪取幾個大城，局勢變化之快，完全超出拜登團隊認為提供喀布爾政府物資、協助空襲即可阻止塔利班攻勢的設想。

依據聯合國安理會四月份公布的報告，阿富汗政府軍有卅．八萬人，且使用美製先進武器，又有美國空軍協助，對比塔利班的五．八萬至十萬人，應能從容應付。誰也料想不到，不過事隔百餘日，塔利班竟已掌握阿富汗六到八成的領土。需知，目前當局的喀布爾政府，並非一般認知中的傀儡政府，而是早在一九九六年塔利班奪取政權之前，就曾當家執政過。一九九六至二○○一年塔利班執政時期，政府流亡北方，與當地軍閥組成北方聯盟，獲絕大多數國家承認為合法政府。二○○一年美國發動阿富汗戰爭，也有賴北方聯盟協同作戰。

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因此，以現任政府係由美國扶持建立，美軍撤離後自然崩潰來解釋，是說不通的。問題的根本，恐怕得回歸阿富汗的族群結構。阿富汗屬於多民族國家，主體民族普什圖人占比近半，主要支持塔利班。北方聯盟的支持者則包含塔吉克、哈札拉、烏茲別克等少數民族，必須團結才能與塔利班一戰。既然如此。在族群結構上占有優勢的塔利班，又為何會在二○○一年迅速被趕下台？美軍的強力攻勢，固然是一大原因，更重要的是，塔利班從未被國際普遍承認。

在執政五年的時間，全球僅有沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦三個國家承認塔利班政權代表阿富汗，其他國家普遍對於其提倡的伊斯蘭原教旨主義感到畏懼，選擇不予承認；尤其炸毀名列世界文化遺產的巴米揚大佛之舉，更遭全球輿論批判，以致在美軍入侵時，國際社會竟無人為其發聲。然而在蟄伏多年後，如今的塔利班彷彿脫胎換骨，認知到務實的重要，主動遣使與俄羅斯、中國、印度等周邊大國交往，不斷重申反對恐怖主義，讓周邊國家為了反恐而組成的上海合作組織，在阿富汗議題上沒有介入空間。

如今的塔利班，雖未放棄原教旨主義，但已不再強調對外輸出，搭配先天族群結構上的優勢，正是其能在內戰中取得優勢的關鍵。

（作者為公務員，台中市民）

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