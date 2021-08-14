自由廣場》如何從簡從速從優救助受災農民

◎ 楊明憲

連續豪雨，農業災損超過四．六七億元，總統及行政院長指示要「從簡、從速、從優」發放現金救助，以協助受災農民早日復耕。這場景經常發生。其實，政府相關部門也持續改善農業天然災害救助辦法及機制，但為何仍每次都要指示「從簡、從速、從優」呢？顯然目前作法與農民期待仍有落差。

程序上，縣市政府於天然災害發生後七日內，視農業損失程度，將救助地區及品項報請農委會公告辦理現金救助及低利貸款。公告後，農民於十日內向受災地公所提出申請，地方公所受理後，於三十日內完成現場勘查，若災損程度超過百分之二十，則由公所填具救助統計表呈報縣市政府，縣市政府再於七日內完成公所申請案件之抽查，之後再報請農委會辦理現金救助，農委會收受縣市救助統計表及抽查紀錄表後七日內完成審核，並將救助款逕撥地方公所，再由公所或農漁會發放。這樣整個程序流程要花多久時間？六十一天！

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不過，在今年已修法將災害性天氣參數作為勘損依據，可作為縣市政府認定農業損失程度之依據再呈報公告，甚至可以用這農業損失程度省去地方公所之現勘，可望再節省時間，但流程並未縮短，主要是行政層級的層層節制。

要如何「從簡、從速、從優」呢？我們可以想像如果有一協作平台或資訊系統，農民將災損照片及申請表傳至此平台，地方公所、縣市政府、農委會均可隨時在此平台逐一個別確認，配合必要的場勘及抽查確認，先確認完畢即可先直接撥款至農民帳戶，不用集體呈報或依行政層級作業，如此當可加速並縮短程序。

另外，參酌保險公司辦理天氣參數型農業保險之經驗，完全依雨量或風速的客觀資料啟動理賠，不需由農民提出申請，保險公司依啟賠條件及投保資料，在五天內理賠到戶，這才是真正的從簡從速。

因此，我們建議將天災救助改為天氣參數型農業保險，由農民在生產前投保，但保費是完全由政府補助，且理賠金額即為救助金額，不影響農民既有權益。

不過，天氣參數型農業保險會有基差問題，即天氣參數與個別農民災損可能有落差，故需要再廣設更多小型簡易氣象站，並有天災與災損之科學研究依據。如此，將可使政府照顧美意從簡從速的落實。

至於從優部分，建議可以結合相關的農業保險保單，也就是農民投保天災救助的基本險之後，可再加購農業保險商品，並享有更優渥的保費補助或理賠條件，以使農民面對天災獲得更好的保障。

（作者為逢甲大學教授、前臺灣農村經濟學會理事長）

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