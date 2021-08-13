自由廣場》媒體姓黨之AM指揮棒

◎ 龔與劍

我喜歡聽廣播，是那種從收音機裡面聽到的聲音，我有一個收音機，只能收中波ＡＭ和調頻ＦＭ。

在台灣我家，可以在中波頻道收聽很清晰的廣播，有中國的「海峽之聲」、「台海之聲」，福建的「東南廣播」，台灣中國廣播公司的「中廣新聞網」。所以，我的感覺，在台灣的中波聽廣播，似乎生活在中國。

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聽中共的廣播，並非所謂「鄉愁」，直白一點說，是可以預知到台灣一些特定媒體和個人的輿論動向。

中國的廣播，說台灣缺水缺電，是執政當局人禍為之；說台灣打不到疫苗，大陸的疫苗進不了台灣，是民進黨政府「政治操作」、「以疫謀獨」；說美國和日本將台灣當成「抗中」的棋子；說台灣的國產疫苗將台灣老百姓當成「小白鼠」…。

這些「媒體姓黨」的言論，第二天，我都可以在某些台灣的媒體和個人社交網絡上，聽到同樣的論調。

我記得，毛澤東說過：敵人反對的，我們都要支持。所以，中共黨媒的言論，誰能在台灣得到唱和，是值得我們會心一笑的。

但是，我要聲明，中共的黨媒還是敢講一點真話的。證據是：在二○二一年二月份春節期間，中共「海峽之聲」春節直播節目中，一位主持人讚美中國抗疫的「偉大勝利」，順口說出來，他的一位中國廣播電視總台的同事，在二○二○年一年間，接受了核酸檢測近兩百次，平均一．五天一次。

第二天，我希望在台灣的特定媒體中找到這個消息，可惜找不到。我突然明白了，原來他們對中國的消息也是「報喜不報憂」啊。很簡單，如果一年核酸檢測兩百次的事情發生在台灣，特別是發生在記者身上，政府會在民意海嘯之中下台。

所以，我可以認為，這些台灣特定媒體其實知道：在中國只有黨意沒有民意之下，什麼可以說，什麼不能說。

（作者為滯台中國異議者）

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