自由廣場》建立種植資訊 始能縮短救助流程

◎ 葉昱呈

八月起受到西南氣流影響，中南部連日豪雨不斷，全台農業損失已破四億元，農委會表示，農民可將災損現況拍照存證，於十日內提出申請。問題是，部分農作物可能於災後實地勘查時，已不見任何殘跡，更遑論判定損害率是否達到廿％以上的救助標準。要如何解決上述困境呢？筆者僅就之前一名公所同事建置資訊的案例，提供各界做為參考：

事實上，農業天然災害救助欲達到「從簡、從速」之目標，縮短救助作業流程，應先建立完備的農地種植資訊。筆者該名同事平日巡視轄內田間農作物時，即以空照圖套繪地籍資料比對農地現況後，於地籍藍晒圖上標註該地號農地所種植作物品項（例如水稻、香蕉、鳳梨、芒果、苦瓜、南瓜或四季豆）、地上溫網室設施及種植面積；因長期作物較少異動，只需針對短期作物有異動時，再行修正地籍藍晒圖之註記資料，等到中央氣象局發布颱風或豪大雨警報，再持攝影機至轄內各地段拍攝田間現況，以留存災前證據。

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上述農情調查方式，於災後辦理勘查時，不僅可防止不肖農民申請救助以低報高（以低價品項申報高價品項）、以少報多（以部分種植面積申報全筆種植面積）或以無報有（未種植農作物申報有種植農作物）等弊端，亦可協助農民留存申請救助之證據，並提升災損救助效率，可說是一舉數得。因此，唯有逐筆調查每筆農地所栽種作物品項，並建立農地種植資訊，再由農情查報員依現況隨時修正品項資料，一旦發生農業天然災害，始能有效縮短冗長的救助作業流程。

（作者為前農政公務員）

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