自由廣場》負碳技術是未來廿年關鍵

◎ 邱祈榮 、趙恭岳

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）九日發表第六次評估報告（AR6），引發全球關注，此次報告無疑是氣候緊急狀態的宣告書，預估未來廿年內即達到升溫攝氏一．五度的門檻。因此，我們除了關注極端氣候頻率增加可能帶來的衝擊之外，同時也要思考，二○五○淨零碳排將是必然趨勢，而其中「負碳技術」的發展，將是未來廿年重要關鍵。

目前行政院在減碳工作上有四大主軸，包括去碳能源、產業能源效率提升、綠運輸和電氣化、負碳技術。其中，前面三項多與能源有關，在我國整體能源轉型的工作期程上持續推進；然而，面對深度減碳的需求，負碳技術的發展需有更多著力。一般而言，負碳技術可分為以科技創新的負碳科技、自然為本的土地碳匯，以及介於兩者的結合碳捕捉的生質能源。

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在科技創新方面，有賴於投入自主研發能量或導入技術，及早建立成熟可操作的運轉模式，爭取負碳科技能早日商業運轉。土地碳匯方面，包括森林碳匯、生物炭、土壤碳匯及濕地碳匯等，是目前技術成熟度較高且具有可行性的技術，只是過往囿於土地資源、經濟規模或投入成本過高等問題，未能形成產業規模。未來若能積極面對問題，盤點整體潛在土地碳匯資源、現行與新方法學的介接、獎勵產業發展，讓土地碳匯達到一至五％的負碳關鍵貢獻，應是值得期待的。放眼二○五○淨零排放，許多過去我們認為不起眼或不具規模的負碳項目，其實都值得我們投入資源將其潛力發展起來，讓負碳技術在台灣淨零排放路徑圖上，扮演關鍵角色，早日達到淨零排放。

（兩位作者分別為台大生物多樣性中心主任、國際氣候發展智庫執行長）

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