自由廣場》立陶宛的Guts 映照出多少無恥之人

◎ 劉明德

當今世上，有哪一個國家敢得罪中共？沒有跪舔，已不容易，更別說敢跟他說不；大到全球金融巨頭，小到賣剪刀的台商，多少生意人只因能賺到錢，無不對中共的漠視人權視而不見，甚至受其驅遣、為其喉舌。

立陶宛是我們那個年代教科書所稱的「波羅的海三小國」之一，全國人口才二八○萬，真不知道他哪來的熊心豹子膽，竟能堅守信用和道德，抵抗來自俄羅斯和中共的壓力。在烏俄衝突中，立陶宛始終站在烏克蘭這一邊，更為烏克蘭的軍事人員提供訓練和醫療協助；立陶宛同時是俄羅斯、白俄羅斯反對派尋求庇護的主要目的地之一。

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今年三月，立陶宛率先宣布退出中共與中東歐國家所組成的「17+1」機制，如今「17+1」成了「16+1」；五月，立陶宛議會宣布，中共對維吾爾族人的做法已構成「種族滅絕」。立陶宛更是歐洲國家中第一個宣布捐贈台灣兩萬劑疫苗的國家，並在七月底送達；其後，願意讓我國以「台灣」之名成立代表處，目前與索馬利蘭，是唯二有如此做法的國家；而上個月，立陶宛同意成立以台灣、而非以台北之名的代表處，成為全世界第一個在中國邦交國成立的台灣代表處。凡此種種，即使如美國，或德、英、法這些曾在世界史上叱吒風雲的歐洲強國，也都在所謂的「國家利益」前，選擇與中共妥協。

在人口大他五百萬倍的中共面前，立陶宛這樣的Guts（無畏與膽識），足以讓世人，尤其是寡廉鮮恥的那些為一己私利而罔顧人權的台灣人、尤其是知識份子，更應感到羞愧。

鑑於台立友好無法擋，中共十日召回其駐立陶宛大使，並在其聲明中表示，立陶宛允許以台灣之名設立代表處將導致「潛在的後果」，立陶宛則回應「決心與台灣建立互利關係」。對中共所言「潛在的後果」，相信曾遭受蘇共蹂躪五十一年的立陶宛，也已做好準備。

（作者為中山大學前約聘助理教授，台南市民）

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