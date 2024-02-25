自由廣場》陽明交大的228爭議與校長謬論

◎ 賴彥丞

每次二月底連假，不時有商家在促銷文案寫下「歡慶二二八」優惠，這種對歷史無知與淡忘的態度，在在刺痛政治受難者家屬的心，這次陽明交大體育賽事啦啦隊組織「火力班」預計繞行新竹市區的二二八歡樂大遊行亦是如此。

火力班遊行的時段與地點很可能會與竹市各地的二二八追思活動撞期，同樣身為陽明交大的學生，我想請這群同儕省思，如果今天某地在辦理隆重肅穆的追思會以紀念逝者，卻有一群毛頭小子在外頭刻意載歌載舞狂歡不止，或許你可狡辯說自稱遊行本意不是要「歡慶誰過世」，但是否已失做人應有的厚道與尊重？別忘了「里有殯，不巷歌」的道理。

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更令人訝異的另一個「白目」行徑是，清華大學是陽明交大在梅竹賽的最大對手，火力班起初竟想跑去清大遊街吶喊，這種去對方陣營「示威」的心態並不可取，這不是存心是「挑釁」他校？最後被清大校方拒絕入校，也只是剛好而已。

大學生年少輕狂就算了，連校長林奇宏都胡言亂語，那才真是糟糕，林說「二二八不必然要悲情以對並已成為台灣的圖騰禁忌，更是特定政治人物每年兌換個人政治利益的提款機」，這段話完全對於親歷慘劇的政治受難者家屬來說是完全缺樂同理心。林校長謬言就像教育界某些黨國威權思維的師長一樣，認為談到二二八就是「搞意識形態」、「操弄社會對立」與「民進黨同路人」— 其實讓二二八在過往長期成為所謂的「禁忌」，從來都不是追求歷史真相與轉型正義的本土陣營，而是血腥鎮壓與獨裁統治台灣人民的黨國戒嚴體制。

身為留美博士的林校長還把美國南北戰爭拿來類比二二八大屠殺，說「美國史上傷亡最慘重的南北戰爭至今也沒有把停戰日或開戰日作為國定假日來紀念或哀悼」，這種比擬不倫不類 — 南北戰爭是兩方實力對等的政治實體之武裝對抗，二二八慘案則是腐敗政府對大多數手無寸鐵的平民開槍掃射，怎會把它混為一談？

何況，美國著名的聯邦法定假日「陣亡將士紀念日」，初衷就是為了紀念在南北戰爭中陣亡的將士們，起初一八六○年代後期的人們會全城商鋪關門一天以默哀在戰爭中犧牲的軍人；時至今日，美國國會下屬的白宮紀念委員會將紀念日當天的下午三點定為「國家追憶時刻」，號召全美民眾在此時停止一切活動一分鐘，向為了國家利益而犧牲的人們致意。準此，二二八作為台灣的國殤，適當的集體哀悼以追思歷史完全合理，也是對於這塊土地的尊重。勿忘二二八，希望所有台灣人都應該銘記為何這一天要放假。

（作者是陽明交通大學碩士生，曾任梅竹賽選手）

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