自由廣場》沒收未來首長施政權力的招標案

◎ 徐育民

基隆市長謝國樑，因港區東岸商場招標經營權換手，未經法定程序，由警政公務人員破門，奪回前經營者興建、所有權歸屬未定的建物產權，而被依侵入、強盜等罪告發，引發社會熱議。

綜觀媒體報導所指，基隆市政府的新廠商合約，前後長達卅年，相信您我心中都有疑惑，四年一任的市長怎麼可以發包決定卅年的合約？一人拍板決定未來五任以上市長的施政權力？

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依據國有非公用財產委託管理辦法：第十二條規定「委託管理之期間，應視個案情形訂定之，最長以十年為限」，再參照基隆市政府公佈的基隆市東岸立體停車場營運移轉案」，原合約與新合約內容：原林前市長合約議定一○五年一月一日起，至一○九年十二月卅一日止共計五年，並可續約二次為限，第一次三年，第二次二年…⋯所以原得標廠商大日公司與NET簽約至一一四年十二月卅一日，至此共計十年，尚符法定年限。

再看新任謝市長新合約使用權，一簽就是廿年，表現好可再優先續約十年…⋯前後長達卅年，加上媒體回饋條款等內容，真令人瞠目結舌！

姑不論合約權利金高低或每年回饋金的規定，這個商場新招標的經營合約，在全國都屬於非常特殊的案例，沒有任何其他縣市公有財產委託管理營運計劃有如此長的年限！即使根據「促進民間參與公共建設法」，政府外包案經營時間長短並無限制，但通常都有重大緣由或特殊情況，例如：國防重大機艦設備採購案，因籌獲不易又有使用壽命期間長的維護需求，所以可能簽約採購超過十年；再如「中台灣影視基地」案簽約十五年，也是因為要招商國際性影視參與投資，往往需要鉅額投入，且劇組影片拍攝往往歷經數年，如果只簽約五年，根本經營無實益，外商必然無投資意願⋯⋯。

然基隆市東岸立體停車場營運移轉案，屬單純國內商場經營模式的委託管理，當無須招標超過十年的年限規定。大眾不解的是，謝國樑寧願凌駕法律，甘犯強盜、違法入侵刑事罪責，由市府官員破門奪取法院尚未判決的案關建物財產，又有違各地方政府常態，與得標廠商簽約長達卅年，至今遲不公佈採購詳細內容，更添基隆市民及全國人民疑慮。

立法機關當以此案為本，修訂完善相關法律，正面表列所有超過委託採購十年合約之規範，讓中央到地方政府，依法執行相關政策，針對沒收未來五任首長施政權力的招標奇案，杜絕再度發生。

（作者是不動產租賃業者）

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