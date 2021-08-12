自由廣場》（金恒煒專欄）從小Ｓ事件看余英時的危機意識

藝人小Ｓ為台灣東奧選手加油，用「國手」稱呼，據稱引來中國小粉紅詈罵圍攻。這現象不稀奇，也沒有討論價值。據說，她在中國代言四家廠牌火速宣佈停止與她合作，也據說，一個晚上損失了三千兩百萬的代言費。接著，小Ｓ再立刻表白：「我不是台獨。」種種荒謬，不一而足。

真正構成「事件」的是，中國官方「媒體」─黨媒啦，習大大已下詔令「媒體姓『黨』」─不只一家，替小Ｓ洗紅：「小Ｓ不是台獨！」原來文革還在搞，隨時可以給人「戴帽」，也隨時可以「摘帽」。不同的是，黨國伎倆不掩人耳目地赤裸裸介入，是對民主的藐視、文明的污辱；至於小Ｓ的感覺是寵是辱，不重要，隨她去罷。

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藝人，中國過去是看不起的，從「倡優畜之」到「戲子無義」等話頭就知過半了。梅蘭芳一九二○年到美國巡訪演出，獲得兩個大學榮譽文學博士學位，上海報紙出漫畫極盡嘲諷之能事，畫中頭戴方帽的梅蘭芳拿掃把掃地，畫題作「斯文掃地」。然而在英國，不但莎劇演員、電影明星都可封爵，這是民主與封建的不同，重要的是，藝術家對自己及對公共事務的尊重。在新中國，學者被打成「反動學術權威」，有的盡棄所學，全心改造，遂而有「四大不要臉」之說，第一名是郭沫若，還有馮友蘭、老舍等，名單隨時代而有加減。小Ｓ事件放在此一脈絡來看，就可以了然。在台港星杜汶澤直面抨擊，台灣娛樂圈興盛，藝人豐衣足食，國家自給自足，「試問，誰願意再到別人地方當奴才？」簡單一句話，把中國與小Ｓ的主奴關係解釋得清清楚楚。

八月一日去世的思想史大家余英時也批評過台灣商人的「傾中」，「主要是台灣許多人為了賺錢」，藉口是「無法去大陸賺錢，台灣經濟就如何如何」，余質問：「不到大陸賺錢，會死光光？」余英時逝世之後，國內國外媒體的報導，大多放在他關注台灣、香港的民主；他的政治關懷固然很強烈，其實與他的學術關懷分不開。余英時治學的主軸在中國的「士」，即西方的intellectuals，他稱之為的「知識人」。余英時特別著重知識人在「學術良心」與「政治良心」的發用。英文論文外，他最早的學術專著是《方以智晚節考》，挖掘明末士大夫的「晚節」。他為陳寅恪晚年詩文「發皇心曲、代下註腳」，那是鬼斧神工的「解碼」過程；從而證成陳寅恪「學術精神和晚年心證」。他的《朱熹的歷史世界》則重建宋儒「得君行道」，宰相與天子共治天下的終極關懷。

余英時辭世，博得全球許多媒體的報導，美國普林斯頓大學降半旗三天以示追悼，香港中大也降半旗三天；馬英九卻惦惦一句不敢言，因為余英時是中共肉中刺，馬英九哪敢！此外，馬英九心知肚明余英時鄙薄他；美麗島事件發生，余英時投稿《紐約時報》仗義執言，「特務學生」馬英九則替國民黨提出反駁，余英時怎麼會看得起馬英九。藝人小Ｓ事發，馬英九不敢斥責中共野蠻、恐怖的行徑，說什麼「和平」之類的討饒話，可恥。從而更見余英時的危機意識，指出的正是台灣當下的危機。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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