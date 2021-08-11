自由廣場》撥交空勤的軍規黑鷹 不好養

◎ 張豐麟

貴報昨天大篇幅報導空勤總隊卅七％飛機妥善率未達標，並引起民進黨羅致政及蔡適應兩位立委關注，憂心會危及執勤弟兄，因為根據審計部最新出爐的一○九年度中央政府總決算審核報告，最低者僅達廿六．八％的妥善率，空勤總隊的廿四架機隊中有九架不符合標準，其中黑鷹機有五架未達標、佔卅五％，為三年來最多，如此數字著實令國人驚恐，因為全新的黑鷹直升機是在一○四年底與一○五年初全新出廠，平均機齡不到五年卻有三成五未達妥善率標準！

羅致政並點出關鍵：妥善率影響到飛安並進而影響飛機出勤，有時為了維持妥善率，可能會將其他飛機零件互換，但這也會造成風險提高。從航空專業視角來檢視並以美國的CBO預算為例，飛機維護會將故障時隔增加限制在七％以內，查閱空勤總隊歷年的單位預算書，從十年前預算平均十億元左右，到目前正在立法院審議的預算經費更突破廿五億元，預算暴增不止一倍，但成效與妥善率卻是不斷下降！成立初期高達卅七架飛機如今僅存廿四架，繼衛福部早已將離島醫療後送外包於民間航空公司，今年林務局融資租賃民間航空來執行航攝業務也完成決標公告，明年空勤總隊即已確定僅需執行原本二分之一的法定組織任務。

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空勤總隊成立近廿年來，未曾採購置或提升過一架航空器，所有飛機均是其他部會移撥的剩餘物資，黑鷹直升機是國防部陸軍多買所移撥、畢琪B200及KA350是省農林廳廢省後移撥、三架波音B234則是由空中消防隊移撥，空勤總隊可謂是亞洲最大的航空器回收場，參照國際文獻可知道UH-60M紅鷹直升機每小時的維護費用將不低於一萬二千美元（含工時費用），但空勤總隊是否有足夠預算及能量照顧好這批嬌貴的黑鷹呢？

據立法院議案關係文書院總第八八七號的內政部函文，空勤總隊所轄四款機型（AS-365、B-234、S-76跟UH-1）竟直接寫出三款維護費不足先予封存，或待料停飛，顯見馬前總統決定將國防部的黑鷹移撥給內政部顯然有問題，是以前內政部長李鴻源時便曾和時任國防部長高華柱取得共識要「退還」黑鷹直升機，惟仍遭馬政府高層否決，通用及救護直升機並非敏感軍事物資，不編預算採買新的專業救護直升機，現在事實證明精密的軍規飛機並不如當初預期好養，政府實在應正視此一問題。（作者任職於國立大學、論文曾獲ATRS全球空運年會錄用）

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