自由廣場》（林保華專欄）北戴河避難會議

每年七月下旬到八月上中旬的北戴河會議今年更加神秘。這個中共各個派系之間的交易分贓會議，在習近平定於一尊以後，已失往日功能。但是今年的北戴河會議卻很特殊，原來所謂的工作會議，變成避難會議。

七月中下旬的河南鄭州大洪水，所謂「千年一遇」的暴雨加上沒有預警的水庫洩洪，釀成巨大災難，當局在維持數日的九十九人死難後，最後不得已增加到三百出頭。一九七五年八月同樣在河南南部駐馬店的千年一遇洪災，到上世紀末由前人民日報記者錢鋼所披露的死亡數字是八萬五千人。鄭州水災當地民眾透露出來的死難數字也是數萬人。災情慘況流傳網路，但是至今沒有一個中央領導人前去視察慰問，全躲到北戴河了。中國領導人的冷血與無恥由此可見一斑。

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也是七月下旬開始，武肺的Delta變種疫情在中國爆發。據說源頭在湖南張家界旅遊點，傳播到全國，尤以江蘇的南京、揚州與河南鄭州最為嚴重。當地用消毒車到處噴射，煙霧飄到空中，還以為是香港警察在向民眾發射催淚彈。地方當局哀嘆民眾不遵守封區而足不出戶的指揮，於是去年在武漢發生的，用門板從外面把居民釘死在屋裡的舊戲碼再度演出。北京市也禁止外人進入，但中國領導人則躲在地廣人稀的北戴河專用海邊吹著徐徐海風避開武毒的侵襲。中央只派了政治局唯一的女性孫春蘭（副總理）去南京，竟無一個是男兒。

北戴河當然繼續習近平的戰狼外交。因此近日由三個所謂的智庫出面發表一個報告，攻擊美國是「當之無愧的全球第一抗疫失敗國、全球第一政治甩鍋國、全球第一疫情擴散國、全球第一政治撕裂國、全球第一貨幣濫發國、全球第一疫期動盪國、全球第一虛假信息國、全球第一溯源恐怖主義國」。

智庫為何如此歇斯底里？關鍵就在那個「溯源恐怖主義」。中國又為「恐怖主義」增添新內容，只要抗拒中共邪惡行徑的都是恐怖主義。習近平現在最緊張的是未來如何面對武漢肺炎的全球公審，所以傾全國之力為他保駕，在北戴河避難之時，還派出打手攻擊美國，使他避難時心理可以平衡一些。

但是避難只是一時，面對龐大的內外交困問題，習近平仍然必須解決而無法解決。與過去不同的是，這次大水與瘟疫，習近平沒有罷免當地的負責人，只是處分幾個基層的官員與公務員，因為即使昏庸無能，習家軍已經捉襟見肘，看看目前在經濟、教育、外交、軍事等領域自相矛盾的自殺性政策，都在搬起石頭砸自己的腳，未來的日子該怎麼過？

同樣面對暴雨與疫情，台灣總統與行政院長都在災區賑災，疫情也降低到五月爆發以來的最低。大家該珍惜民主的可貴，不容中國及其代理人的破壞。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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