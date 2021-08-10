自由廣場》隔板真能解決學生群聚問題嗎？

◎ 黃彥融

全國警戒降至二級，距離開學也不到一個月，未來學校必然成為最大的群聚場所，各縣市也在等待教育部的相關防疫指令；飛沫和接觸是武漢肺炎主要傳染途徑，而我國學生在校時間位居世界各國之首，長期相互接觸下應如何避免交互傳染呢？尤其在午餐時間不得不把口罩取下，近期更可看到各縣市議會呼籲編列預算，補助各校購置用餐防疫隔板，然而，隔板真能解決校內學生群聚嗎？以下提出幾點疑問與建議：

一、規格和標準：坊間有許多不同材質的隔板，部分學校發揮創意「自造」隔板，但政府似乎沒有提到應使用何種材質，常見學校自製瓦楞板或紙板隔板，而坊間販售的幾乎以壓克力為主要材質，何種材質才符合校園使用？還有隔板的厚度及尺寸，厚度多少才能有效隔離？尺寸跟著書桌桌面嗎？高度要多高才能避免飛沫傳遞？透過醫學角度進行綜合評估，方能落實校園防疫。

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二、使用時機：目前各方皆把校園防疫隔板定位在用餐隔板，筆者認為除用餐外，應可擴大其用途，上課時應可視學習狀況使用。除了可擴大其使用效益，亦可減少收納隔板的問題。

三、消毒問題：隔板不是放著就自動會有隔絕病毒之效，主要功用在於隔絕飛沫中的病毒，故可能產生病毒遺留在隔板上。因此，建議學校應培養學生定時消毒的習慣，並列為每日整潔工作項目。

四、購置經費來源：隔板誰買亦為近期縣市議會重點討論議題，倘若一個隔板以一百元計算，全國幼兒園至高中所需經費上億元，如此費用是否能有效產生其相對防疫效益，還是把這樣的經費轉為疫苗採購或提升線上教學品質，會更具經濟效益？或成為未來校園設備的一部分，值得深思。

然而，有了隔板，真能解決學生的群聚嗎？就筆者的觀點而言，除了上述疑問外，更值得擔憂的是學生的自律性。校園不像社會上，看到沒有戴口罩的人，會有警察開單罰款；在校園內，學生若把口罩拿下，能否比照使用傳染病防治法給予處罰？校園環境是否能有效配合梅花座或適當的社交間隔距離？防疫如果透過隔板就能解決，那似乎把教育想得太容易了。

（作者為新北市教師會法務中心主任、國中教師）

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