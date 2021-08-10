自由廣場》台日強化軍事合作 維護區域穩定

◎ 姚中原

台灣與日本雖無外交和直接的軍事合作，但隨著中國武力威脅台灣安全越深，日本未來應重新考慮通過適當法律文件，和台灣發展多邊聯合防禦（例如「美日台軍事同盟」），同時強化台日雙邊軍事合作，共同維護區域和平穩定。

英國《金融時報》二日刊登日本防衛大臣岸信夫的專訪，他對中國擴軍圍堵台灣現況示警，呼籲國際社會對台灣的「生存」給予更大關注；岸信夫並提到，兩岸軍事平衡正朝著對北京有利的方向傾斜，台海和平唯有在國際社會的強力要求下才得以確保；他還強調台日兩國關係，指出台灣和日本最西端的與那國島僅相距一一○公里。

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日本近來關注台海情勢作為持續增強。從三月美日安全諮商「2+2」會議聯合聲明、四月美日峰會聯合聲明、五月日本歐盟領袖峰會聲明、六月澳日外交暨國防部長「2+2」會談、G7領袖峰會聯合公報，以及七月公布二○二一年版《防衛白皮書》，皆提及「維持台海和平穩定重要性」立場，顯示日本政府高度重視台海安全議題。

近年中共軍力持續擴張的結果，不僅已威脅到台灣生存，也嚴重影響日本國家安全。早在二○○四年中共核子潛艇入侵日本領海、二○○五年五艘艦艇強行進入東海春曉油田附近水域等事件，皆使日本有不安全感。近年中共更頻頻在尖閣諸島附近的日本領海展示力量，更讓日本提高警覺，至今年七月止，中共公務船已連續一五二天在其毗連區內巡航，創下新高紀錄。

日本明瞭台灣在東亞的戰略地位十分重要，也深知若無台灣在「第一島鏈」扮演防堵中共軍力擴張的角色，勢必無法遏止中共武力犯台或稱霸東亞的軍事野心。換言之，台海安全與日本國家安全息息相關，亦即「台海有事，就等於日本有事」。因此，日本除加強「美日軍事同盟」以防範中共之外，也希望國際社會正視台海問題，並協助台灣增強自我防衛能力。

總之，台灣遭受中共軍事威脅情勢，已是國際社會關注的重大議題。台海局勢越不穩定，東亞安全也會有危險，此對於皆使用美製武器系統的台日兩國，就有戰略合作空間。未來日本應藉由「美日軍事同盟」與「台美軍事合作」的運作機制，並參考美國「一個中國政策」的彈性作為，制定類似「台灣關係法」，積極地與台灣深化軍事合作，共同防範及因應中共軍事威脅，為台海和平與區域穩定做出國際貢獻。

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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