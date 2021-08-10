自由廣場》人稱自稱台灣隊 有感

◎ 楊黃美幸

二○二一年的東奧，應是史上最多人以「台灣隊」取代「中華隊」稱呼我奧運代表團的賽事！

以前一黨專政、媒體管制的時代，自一九八四年用「中華台北」參加洛杉磯奧運開始，以「中華隊」稱台灣隊伍已有卅七年，也許大家已叫習慣了，但大家有想過，在稱呼「中華隊」（Chinese Team）時，其實已等同承認自己是中國，因為中華兩個字就是China、Chinese，往往不自覺地墜入一中陷阱，這是連蔡英文政府都不接受的一個中國政策，為何在幫台灣選手加油時，反而陷了進去？

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今年奧運從開幕式，日本就以台灣稱呼我們，接下來紐約時報、澳洲新聞網站、德國媒體覺得中華台北搞得民眾一頭霧水，紛紛改以台灣稱呼我國選手，BBC更以專文報導三個不能用國家名參賽奧運的代表隊，並以「中華台北」最為人所知。當國際媒體幫我們正名時，台灣卻不講清楚自己是誰，豈不更讓人混淆？

七月底，當海內外超過五十個團體發起「叫我台灣隊，台灣隊加油！」活動時，我們思考光呼籲有用嗎？一定要實際做點什麼，陳文成基金會因此進行「台灣國家隊媒體監看統計與報告」，目的就是希望習慣稱「中華隊」的媒體朋友能夠瞭解，今日翻譯發達，從外國人來看，「中華隊就是Chinese Team，也是Team China」，更直墜「一中原則、九二共識，只有一個中國，台灣是中國一部分」的陷阱，媒體更有責任避開這個陷阱。

我們奧運選手，也是自然地說我們來自台灣，不會說來自中國或中華台北。因為中華台北是遭中共壓迫、妥協下的不正常產物，中華隊也是國民黨一向為了代表全中國而產生的不正常名稱。

當全世界媒體稱我們為台灣隊時，我們沒有理由自稱「Chinese Team」；當國際輿論為我們正名為台灣國家隊時，更沒有理由自稱「中國人隊Chinese Team」。

台灣國家隊監看報告，鼓勵媒體朋友為台灣在國際上發出正確清楚的自我認同。媒體人帶頭勇敢自信向前走，世界就會同行。這就是台灣的改變，變得更有自信、更有親和力，更強大！

曾幾何時，一個國際孤兒、沒人想跟他交朋友的人，但短短幾年，台灣不僅變成強者，更變成一個謙遜自信，在奧運及國際媒體上到處受歡迎的人？

（作者為陳文成基金會董事長）

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