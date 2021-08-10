自由廣場》民進黨 勿忘台灣人民託付任務

◎ 林逸民

在人類歷史上，任何地區、人群，都希望自由、自主，不被他人控制，不只是專制國家下人民追求獨立，即使是現代民主國家，如英國的蘇格蘭、西班牙的加泰隆尼亞，也仍勉力追求獨立，獨立自主本是全人類不言自明的硬道理。

十九世紀民族主義的逆流，造成國家追求疆界內統一，對外競爭侵略與殖民，使得小國遭併吞、大帝國瓦解，國家對內民族屠殺、對外戰爭不息，最終更演變為兩次世界大戰的悲劇。第二次世界大戰後，人類痛定思痛反省，因此有大量國家，在戰後以民族自決的方式獨立建國。

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台灣也有黃彰輝與彭明敏先後提出台灣人自決主張，然而，受限於冷戰戰略因素影響，國際情勢對台灣不利，使得台灣過了數十年沒有正常國家的日子，在國際上備受打壓，這是全台灣人民心中的痛。民主運動老前輩黃信介先生曾言「台獨只能做不能說」，台灣人只能忍辱負重。

如今國際形勢已經改變，來自川普時代起，美國日本力挺台灣態勢越來越明顯。四月時，民進黨立委鄭運鵬發現，日本駐台大使泉裕泰名片上所印頭銜為「大使」、不再是「代表」，還特別在臉書發文；既然民進黨立委都發現了美日政策已經改變，那麼，應該知道台灣推動自決的時候已經到來。

東奧正名運動時，民進黨全黨上下不僅不支持還諸多阻撓，或許可說民進黨當時是後知後覺；如今東京奧運日本ＮＨＫ直呼台灣，日本駐台已是大使而不再是代表，連一向親中的ＣＮＮ都在節目中幫台灣正名，稱美國過去的「一中」政策是與魔鬼交易。民進黨若還繼續迴護「中華台北」這種不倫不類的名稱，不願意積極主張正名、自決，那就是裝睡叫不醒了。

民進黨人對這項任務卻仍然再三推託，黨籍立委竟還稱要人民來呼籲推動，彷彿現在是國民黨執政，人民得要自黨外運動從頭再來一次。

台灣人數十年的民主運動打拚，讓民進黨能夠執政，就是為了台灣的獨立自主，人民託付給民進黨的任務就是要正名、國家正常化，已經讓民進黨完全執政，竟還要求人民呼籲，那麼執政的正當性何在？

可別只是選舉時高喊台灣價值，或拿來炒作臉書流量。只有聲量跟流量沒有任何意義，要化為實際的行動，才是完成人民的託付。

（作者為福和會理事長、醫學博士）

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