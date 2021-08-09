自由廣場》前飛官說話：戰機不宜伴飛國手

◎ 張健常

東奧載譽選手們陸續返國，日前空軍在蔡總統指示下出動幻象戰機伴飛，輿論看法兩極，國防部發言人只能說「能夠迎接國家英雄回來，是國軍的榮幸」，空軍則對不同選手差別待遇顧左右而言他。至於六架戰機共耗掉多少燃油、增加多少碳排放，則不是重點。

近年來，國軍派戰機衝場為職棒開球、元旦迎曙光等，這些譁眾取寵的橋段已成了全民國防、軍民同歡的藉口，現在連作戰用的火焰彈（Flare）都被當成煙火飛到對流層裡施放了，到底還有哪些花俏儀式？

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建議儘速修訂相關準則要項及行動方案，軍品耗材使用也要依法匡列合乎科子目的預算，俾利官兵依法行政，而非長官一句話，國軍立馬變身啦啦隊、馬戲團。

相較於其他繁雜任務，「伴飛」操作課目只是攔截與編隊，訓練強度、風險低，戰術戰技運用少，像運動員穿戴全套裝備卻只是出門逛大街，花了時間金錢卻沒增進多少技術。真正的「任務機」，其實是攜帶攝錄影器材的觀測機，落地後儘速將拍攝內容送交軍聞社，連同提示著裝起飛一併剪輯成溫馨感人的聲光影片吧！

奧運選手如何迎接，應由教育部體育署統籌規劃，衡平比例原則並審時度勢；國軍則應以戰訓本務為重，減少外務干擾為宜。

（作者為備役空軍上校，新北市民）

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