自由廣場》「詭颱」密碼

◎ 賴明煌

怪颱盧碧，在南海以輕度颱風登陸中國汕頭後，消降為熱帶低氣壓，卻又在泉州進入台灣海峽，於桃竹間登陸，其引入西南氣流豐沛雨量橫掃台灣南部，並在台灣東北方約四百公里處恢復為輕颱，前往日本。其路徑打破中央氣象局自一九一一年來所設定九個明確歸類，可謂百年難見的「詭颱」！

其三天雨量在高屏地區達一千三百毫米，其中屏東霧台、新瑪家自七日凌晨起，卅二小時內逾一千毫米累積雨量成災；父親節凌晨短短六小時間，降雨量達廿三億多立方米的水瀑倒在南台灣！累計七月底至今累積降雨逾兩千毫米，共有十個測站全部集中在高屏兩地！

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禍不單行的是，自宜蘭外海順花蓮富里到台東蘭嶼與高雄桃源那瑪夏，這兩個月共卌八天來，發生卅六次四至六級顯著有感地震，讓原本乾旱多月的山嶺區岩層土體等邊坡峭壁，原就已浸潤飽和的地下水層所形成的接近莫爾‧庫倫破壞包絡線（Mohr-Coulomb Failure Envelope）瀕危臨界情況，在多次地震搖晃與大量風雨持續的襲擊灌注下，土壤與岩石內地下水超額孔隙水壓力（Excess Pore Water Pressure）宣洩不及與主動土壓力（Active Earth Pressure）高脹釀升側壓力大增等，紛紛造成邊坡向下與外側來運動或破壞，土石流往下崩塌潰流，在八日清晨的第廿三通報中，全國三六八條紅色警戒與一五七條黃色警戒及五處大規模崩塌潛勢區的發布，連珍貴蓄水的水庫也達十六座洩洪！七日逢滿潮，當外水高過內水時，釀最多積水逾兩百處，因部署逾一千五百台大型抽水機，剩十處因地勢低窪與雨水持續降落還有小區域積水外，其餘均已恢復。

面對「詭颱」的肆虐，很多中南部民眾會想起與六十二年前死亡六六七人的八七水災及十二年前死亡六八一人的八八莫拉克風災等一樣嚴重，但台灣這一次迄今一人失蹤，相較上月中旬中國鄭州三天降下六百毫米雨水卻有逾三百人死亡，我們台灣面對這樣詭異的颱風與乾澇明顯差異懸殊及複合型的災害來襲，表現不錯，但仍應戒慎恐懼，更加努力精進、預作部署準備與提早資訊周知，讓民眾與政府一起防禦多變及規模破紀錄的天然災害侵襲！

（作者為成大土木博士、工程技師）

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