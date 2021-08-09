自由廣場》評近40國譴責中共發動惡意網路攻擊

◎ 劉哲瑋

七月三十日，「五眼聯盟」成員澳洲公開譴責中國透過國家級駭客發動攻擊，入侵澳洲，並表示此舉已明顯「越界」；《澳洲金融評論報》（The Australian Financial Review）則提到，七月十九日起至二十九日止，美國、英國、歐洲聯盟、北大西洋公約組織等共近四十個國家，先後加入譴責中國政府發動惡意網路攻擊的行列。美國國務卿布林肯更態度強硬地表示「中國必須負責」！

另外，除了國際上集體譴責中國網路越界行為外，七月二十九日首屆「台美日國會議員戰略論壇」召開，日本前首相安倍晉三致詞時強調台灣非常重要，更表示發生在香港的事絕對不能發生在台灣，也同時力挺台灣加入世界衛生大會（WHA）與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；對於中國在南海、東海試圖片面改變現狀，安倍認為，遵守國際法才是印太的擔保方式。

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再早，七月二十六日美中舉行天津會談，美國派出副國務卿雪蔓與會，為拜登入主白宮以來，訪中層級最高的官員。但一如外界預料，美中關係並未因這場會談而改善，法國國際廣播電台更以「中美天津會談又砸鍋了？」為題，指天津會談與三月的美中阿拉斯加會談一樣糟糕，文中更以「巨嬰式挑戰」指中共高級官員使用的語言很輕佻且出格。而會談中，雪蔓提及被中國視為敏感議題的所有內容，包括台海議題、對香港的打壓，以及在新疆進行種族滅絕。

從以上可看出，在東京奧運期間，中國面臨國際圍剿譴責壓力大增，而挺台力道也更加明顯。德不孤必有鄰，自由民主的國際夥伴已開始集結抗中！

（作者為台灣大學政治學研究所學生，新北市民）

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