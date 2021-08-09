自由廣場》資通訊黑名單 有絕對必要

◎ 陳博修

清單尚未成功，政院仍須努力，資安就是國安，這是大家耳熟能詳的。毫無原則的國安，大家當然恐慌，但只有原則而無具體施行措施的國安，同樣令人不安。行政院這次提出概括性的、原則性的規範，並「發函要求全國公務機關在今年底前要全面禁用中國資通訊產品（含軟體、硬體及服務）」，表面上看起來是正氣凜然、雷厲風行、大小通吃，事實上還是原地踏步，下級單位實際執行時，需要的是「實體清單」（所謂的「黑名單」）；原則性的規範，留下太大的解釋空間：何謂資通、又何謂中國？

硬體實體清單並不太難，報章雜誌上已經提出很多，如智慧手機、平板電腦、監視器、無人機、影像攝錄設備、路由器、交換器、伺服器等等。尤其重要的，現在的「中國產品」應該包括港澳地區，就是華為外，OPPO、VIVO、小米等等，也都應該入列。軟體及服務實體清單，事實上比硬體更是容易些，一般都需連上網路，如微信(WeChat)、微博、百度、支付寶等等，都是顯而易見的。

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中共在很多年前就已完成了「軟體、服務」的黑名單實體清單，包括谷歌搜尋、YouTube、臉書、推特、LINE等等，毫不含糊！美國川普前總統發動的硬體制裁實體清單，也是清清楚楚，拜登總統接棒更擴充之。高科技產品經常推陳出新，這清單每隔一段時間就更新，本就是應該的，不能以此為藉口，而裹足不前。

在軟硬體上植入病毒、木馬等間諜軟體，只是顯而易見的初階資安問題，更重要的是，平台提供者及國家法律對個資的絕對尊重。在台灣大家放心用LINE，因為其平台受日本法律規範；大家放心用iPhone，因為蘋果曾經對抗美國政府，連恐怖份子的密碼，都拒絕交出。WeChat呢？不好意思，連大家平常的一言一行都隨時隨地受到中共的嚴格監控。

去年六月中共推出的《網路安全審查辦法》，賦予中國網路信息辦公室（簡稱網信辦）無上的權利，可以隨意對業者扣上「國家安全」大帽子，要求中國公司，不論在國內外，隨時要接受審查和控制；今年七月再修正，明確加入網安審查與企業經濟活動間的關聯：「掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查」，騰訊、阿里巴巴、美團、滴滴等多間科技巨頭碰到網信辦，都不得不低頭。

可以簡單推論說，台灣人所用的中國硬體、軟體、服務，只要中共網信辦一聲令下，所有個資「全都露」，通通進入如來佛掌中。所以行政院「全面禁用中國資通訊產品」的原則性規範，具有百分百正當性，是正確的一步。

可惜的是，面對著中共強大的防火長城(Great Firewall)，毫無懸念的、全面性圍堵的軟體、服務實體清單，再與最近網信辦推動的《網路安全審查辦法》相比較，台灣行政院實在太客氣了！已經過了兩年，連實體清單都難產，台灣真的需要加油了！

（作者為資深資訊業者，台北市民）

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