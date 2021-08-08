自由廣場》餓虎下山 台灣為印度加油

◎ 林筱甄

餓虎終於從中印邊境出來了！

印度派四艘軍艦進入南海，期間將與美日印澳「四方安全對話」（The Quad）在關島附近舉行聯合軍演，其意義絕不只是經過南海自由航行那麼簡單。這一年多來，印度飽受疫情、大量軍費、經濟困頓的摧殘，印度此番也將與南海主權聲索國包括新加坡、越南、印尼和菲律賓舉行雙邊演習，如今局勢，代表著後疫情時代印度更積極參與南海布局。

印度在疫情肆虐的風口浪尖，零下卅度的中印邊境壓上廿萬大軍，藉著宗教狂熱和政治集會的力量加速染疫，達到全國三分之二人產生抗體集體免疫，就是不打算在疫情時候顧及形象，赤腳的不怕穿鞋的，印度反倒更是刻意展現「不怕死」之氣概。不是病死就是餓死，痛苦指數之高，有何不敢？

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中印邊境駐軍費用誰來買單？中共可能給印度軍費？那麼印度只好自己來南海找軍費了！中國宣稱擁有大片的南海主權，處心積慮以南海行為準則與其他聲索國討論共同開發，然而皆是以拖待變、無疾而終，自己卻積極開採，美國就是不容中國在此坐莊，帶著航行自由的大軍要來南海切蛋糕，順勢打壓中共一帶一路勢頭，美日澳不想成為一帶一路的海上孤島，才會拉幫結盟。這些前來南海過路的西方國家，幾乎都是石油超級巨頭，緊盯南海的實際利益，也等著與南海主權聲索國合作。

印度餓虎已經來到南海，台灣更應切題與印度開展石油戰略。其戰略價值及意義，筆者去年已於本報刊載，不再贅述。油源一旦開採，原本跟美國進口的原油依然採購，開採之油源不自用可轉賣印度或投入石油市場，疫後印度會是需求大國，台灣除了可提供印度油源，石化工業也是台灣強項。印度對IT產業友善，但台灣企業從資本額、技術乃至國力，難以在印度搶佔優勢，若想藏在蘋果供應鏈進入印度市場，要知道蘋果背後代表著美國，但緯創等企業後面不是。台灣如今拿得出手又能讓印度看得上眼的，不正是南海底下的油氣？

當台灣油源開採出來的剎那，會是台灣再現飛躍奇蹟的時刻！

（作者為印度尼赫魯大學國際關係博士）

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