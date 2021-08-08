自由共和國》李安妮／李登輝與台灣民主元年

國史館舉辦「李登輝與台灣民主元年」特展。（圖︰取自李安妮臉書）

李安妮／李登輝基金會董事長

日前國史館選在父親逝世週年舉辦了「李登輝與台灣民主元年」特展。李登輝基金會對於這次的特展不但內心充滿感激，也在行動上支持將李總統所遺留的資產公共財化。因此不但全體董事獲邀出席特展的開幕，我也十分榮幸得以基金會董事長的身分，在開幕典禮上給了十分鐘的致詞。

我在致詞的開頭，除了表示對父親的懷念之外，同時也很懷念一位畢生從事台灣史研究，為台灣人記載自己歷史的張炎憲前館長。國史館由於有了他這位主管，使得國史館開始聞得到台灣味，看得到台灣元素，使台灣的主體性在國史館中被彰顯出來。當然現任的陳儀深館長也接續相同的史觀，體認到台灣主體性的重要，才會規劃在這個時刻，舉辦這樣一個與民眾分享，同時也喚起民眾回顧台灣民主化過程的特展。

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其次我談到此次特展的內容，可以說是未來李登輝紀念圖書博物館所規劃的常設展與特展的縮影。因為今天的特展聚焦在關鍵一九九一的台灣民主元年，結束在一九九九年的兩國論，而將來李登輝紀念圖書博物館的館藏與展覽，甚至所要發揮的海內外學術研究、國內民眾的社教活動、帶動經濟觀光等功能，都應會涵蓋九○年代的before and after。

第三我從這段九○年代台灣民主化過程的歷史文物展中，看到了整個社會的民主動能，尤其是來自民間的民主運動力量，讓國家體制改變成真。其中看似驚濤駭浪，卻也和平轉型，可說是兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。然而不只在參觀特展的當下，在過往的很長一段日子裡，我常常很納悶，也覺得很荒謬的是，在台灣民主化的精彩九○年代裡，當時執政的國民黨，卻在此時此刻不願、不能、也不敢與台灣人民共享這個民主榮耀，似乎也不願、不能、不敢與台灣人民繼續深化這個民主成果。

#難道當時的國民黨人們，#只對權力有感覺，#對民主沒有想望嗎？

最後我以完成建置「李登輝紀念圖書博物館」作為實踐父親來不及說出口的遺言：「台灣民主要更深化，台灣人民要更團結」的具體行動之一。因為對政治人物而言權力是一時的，對人民而言共同價值才是永續的。台灣唯有在民主這個共同價值上繼續深耕，才能將人民永遠團結在一起。

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