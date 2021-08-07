自由廣場》運動彩券功勞 兼致趙少康

◎ 謝富凱

最近國民黨趙少康發文指出，國訓中心是馬政府時期開始籌劃翻新，並批評綠營現在是在收割云云。其實，運動選手的培訓，不論軟硬體都是很燒錢的事，而除了民間熱心人士與企業家的支持，有很大一部分來自運動彩券。

據體育署資料，近年運動彩券可投入的盈餘每年皆達四十多億元，且依據運動彩券發行條例第八條，這些盈餘必須全數專供主管機關發展體育運動之用，不得充抵政府預算所編列之體育經費。簡單說，這十幾年來的運動發展，背後的重要資源其實來自運動彩券。

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運動彩券是二○○七年扁政府遴選台北富邦銀行擔任發行機構，二○○八年五月開始發行。所依據的法源是「公益彩券發行條例」當年版本第四條的「特種公益彩券」。之後在時任國民黨立委黃志雄等人推動下，另訂「運動彩券發行條例」，明定盈餘用於體育運動發展，並在二○○九年六月三讀通過。

自此，台灣體育運動發展開始有了獨立的財源可運用，也不難想像，何以在馬政府時期開始有了這些國訓中心翻新與運動員的培訓補助。當然，蔡政府也有資源持續推動發展。

奧運期間，看到許多政治人物「蹭熱度」，其實換個角度來思考，運動發展就是需要各方的熱情與關注才得以蓬勃，實在無須政治算計、爭功諉過或謾罵，而是要回首感謝這一路上各自努力付出的所有人，並提出更好的改善，才是對體育界真正的貢獻。

（作者為大學法律系碩專班研究生，台中市民）

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