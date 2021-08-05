自由廣場》失智翁囚陽台喪命，誰教育照護者？

◎ 伊佳奇

桃園發生八十二歲老翁因患認知症等多重共病，負責照顧的女兒、女婿疑不滿他隨地大小便，竟將他反鎖在陽台而喪命。類似的悲劇勢必持續出現，原因就在政府認知症政策的錯誤。從官員對此事件的回應再次證明，政府忽略家庭因素影響到照護工作，僅以症狀化、醫療化給予民眾片段的資訊。事實上，必須提供家庭跨領域整合照護知識與技能，才能有效減少類似悲劇。

表面上，控制長者行為看似有效，實際上增加其精神行為症狀，容易形成認知功能加速退化。如果不理解認知功能與生活行為能力間的關係，是無法進行生活照護，例如無法控制排泄，正是因腦神經的退化無法辨識、判斷、控制自身行為所致。當照護者不瞭解，認為長者是「找麻煩」，而採用最簡易的對策就是約束，無論是抗精神性藥物（化學性約束），或是綁上約束帶、鐵鍊（物理性約束）限制其行動。

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唯有照護者能認識相關知識與技能，才能降低類似悲劇發生，問題是，要到哪裡學？

政府提供的制式化、片段化喘息服務，無法培養家屬認識認知症照護的知識與技能。

深盼衛福部能重新檢討現行認知症政策，培養跨領域整合照護師資，以家庭照護者及長照服務者為培力對象，推廣學校及社會對認知症相關知識的基本認識，建立社區照護支持網，讓照護者懂得照護，協助家庭走向自主規劃照護，解決因照護所衍生的家庭糾葛。

（作者著有《守著記憶守著你—失智症照護全書》）

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