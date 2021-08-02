自由廣場》政企民點亮奧運光環

◎ 林保源

隨著電視轉播東京奧運，台灣民眾也可以同步幫選手加油，熱烈程度從選手比賽畫面在社群媒體被洗版情形可見一斑。筆者身為體育人，衷心期盼這種「全民瘋體育」的熱度，能延續到三年後的巴黎奧運，甚至是未來的大小國際賽事。以下淺見謹供各界參考。

國家行政支援：這次創下我國史上最佳奧運成績，顯示政府黃金計畫的整合資源奏效，讓重點競技選手得到更多挹注。政府權責單位在平常就應挑選一些可能的千里馬來重點培育，才能再培養出下一位像林昀儒這樣英雄出少年的選手。

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民間企業投入：選手培訓很花錢，只靠政府力量可能不夠，如果企業也能籌組「後勤支援國家隊」，贊助選手訓練資源，甚至找選手出任廣告代言，讓優秀選手有收入挹注，更能專心訓練，企業形象也能獲得提升，應是雙贏策略。

其實，運動員有很多特質，符合企業選才的目標，例如：團隊合作、抗壓性、遵守規則、挫折忍耐性、溝通協調能力、永不放棄的堅韌精神等，運動賽場上確實可以培育出很多企業喜好的員工特質，因此建議企業多多聘用有運動訓練經驗的年輕人，也讓他們在褪去選手身分後，有比當教練或者任教職更寬廣的出路，這樣才會有更多年輕人能說服爸媽讓他們走選手這條路。

全民觀念提升：現在網路酸民很多，罵人誰都會，但真正對國家選手實力提升最大的是「鼓勵」！難怪某射箭女選手會回應酸民「你厲害你來！」平心而論，能站上奧運舞台的選手都是國家的英雄，他們揮汗訓練的過程，一般老百姓少有機會接觸及理解，就像媒體訪問林昀儒，他告訴記者「我唯一休息的日子，是比賽上場的那一天」，真是讓人敬佩與感動。

這些能代表台灣跟各國頂尖選手一較高下的選手們，付出的辛勞，豈是我們能用鍵盤就去評斷人家？有誰看過他們辛苦訓練甚至受傷復健時的辛酸？因此，衷心期望台灣社會應該多用正向鼓勵來代替謾罵。

東京奧運將在八月八日畫下句點，三年後有巴黎奧運，未來還會有一屆屆的奧運，希望大家多給在場上為國家榮譽奮鬥的選手掌聲與支援，從政府、民間企業到全國民眾，一起全民挺體育、一起發揮善的循環，讓台灣更多的運動員能站上世界舞台發光發亮！

（作者為實踐大學休閒產業管理學系主任兼副教務長）

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