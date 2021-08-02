自由廣場》紀政的支票 黃培閎的台灣Ｔ

◎ 朱孟庠

飛躍的羚羊紀政女士說過一個故事：一九七○年代我成績最好的時候，曾被愛迪達公司邀請作客，離開時，他們給了我一張空白支票，我拒絕了。因為，作為一個田徑選手最重要的武器，就是自己的釘鞋，我一定要擁有選擇自己的武器、穿自己的釘鞋的自由。這是個令人動容的隱喻：我們要擁有選擇做自己的權利和自由，也要有為自己尊嚴而拚的決心和勇氣。

羽球男雙麟洋配二：○狂贏中國隊，拿下奧運金牌，麟洋臉書說：我來自TAIWAN，我是台灣人。很多人可能都和我一樣，情緒在雀躍狂喜後轉而低盪遺憾，在金牌頒獎時喊的是CHINESE TAIPEI。蔡總統在臉書表示：「讓世界看到台灣」，然而，我們的球員隊服上寫的是CHINESE TAIPEI，中國雖輸，立刻反面收割台灣戰果，贏的都是中國。難道台灣國手一生的心血，是為了CHINESE爭光？究竟世界看到的是TAIWAN還是CHINESE？

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要走出去、要做主人，簡單一句就是：I WEAR WHAT I WANT. 我穿我想穿的，我叫我想叫的名字。前排球國手「光頭神舉」黃培閎，二○一八年站出來挺東奧正名，拍CF時他靦腆地笑著：「穿著台灣Ｔ，就好像沒穿衣服一樣，非常自然舒服。可是出國卻只能穿中華台北。」他說：「台灣就是一個鮮明的icon！對我來說，這是一個自我認同的問題，我是台灣人，台灣就是我的名字。我們總有選擇我們自己名字的權利。」

黃培閎言下之意：如果不是穿著CHINESE TAIPEI這麼彆扭的衣服上場，而是TAIWAN，相信國手們驅動力更強、為何而戰的目標更明確，台灣隊一定比現在的成績更好！當台灣選手，能名正言順、昂首闊步以台灣隊名，站上奧運獎台接受歡呼時，才是驕傲！

現在，日、美、德、韓等媒體相繼主動幫台灣正名，可悲的是，當過八年總統的馬英九及國民黨竟說：正名對台灣不利。

台灣民意已很清楚，政府應與國人一同努力爭取台灣隊正名。期待巴黎奧運時，大會能像一九六○年代那樣以TAIWAN介紹我國選手出場，台灣的選手也都能穿著有TAIWAN的運動服參賽！

（作者曾任二○一八東京奧運正名運動文宣部執委）

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