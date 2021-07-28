自由廣場》是打開對數位票房想像的時候了

◎ 魏思源

疫情警戒降至第二級，文化部亦同步讓表演場館開放觀眾入場，但須採間隔座或梅花座，月底更將公告相關補助辦法，減輕表藝團體演出成本。對此，有表演藝術團體表示，座位限制下仍是演一場、賠一場，補助不是萬靈丹，盼能有明確開放期程與標準，否則只是在凌遲性地折磨表演團體。

筆者的看法是，不管是疫情期間或後疫情時代，藝文工作者都應該開始思考，如何讓表演藝術節目線上轉播，力拚數位轉型。因為線上直播值得做，就現在民眾已經習慣在線上觀看節目的趨勢，尤其年輕人對於線上直播接受度很高，也應該要這樣才能更擴大傳播效果。

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無可否認，實體現場的氛圍勝過線上，現場演出的臨場感亦無法被取代，像是在現場，觀眾可以感受龐大的音壓、燈光視覺，但在線上、在家裡，觀眾面對的最大可能就是一百吋投影螢幕，對畫面的感官接受程度就是跟現場不同。但同樣的，線上直播能突破實體場域限制，可提供更多有別於實體劇場看不到的內容、不同的視角或是後台狀況等，觀眾對畫面的自主性更高，甚至開放與粉絲互動留言。

當代表演藝術對於票房的想像，不應該侷限於實體門票，其實這件事情，個人覺得不一定是二選一，現代科技足以變動商業模式，就連售票方式也可以玩出全新商業模式，與不同的異業結合，反而是一個契機，可回過頭來改變表演藝術界對於線上「新現場」的想法，藉此機會激盪出劇場結合科技創新的可能性。以日本為例，線上表演藝術門票售價大約是實體價的八折，之所以票價出現差異，主要考量實際體驗還是有些落差。此外，線上觀看多了不同的體驗與選擇，還可考慮賣晚鳥票，觀眾可於線上開演三十分鐘再進來，票價便宜一點，觀眾也能夠接受。

的確，採梅花座、間隔座演出是「演一場、賠一場」，即使票房恢復五、六成還是賠。不過，若能同時嘗試製造全新的線上表演藝術，吸引更多不同族群觀賞，我想不僅不會衝擊到實體表演藝術的票房，還可開創另類直播商機。

（作者為資訊工程師）

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