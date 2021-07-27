自由廣場》企業人 應出面成立忠誠反對黨

◎ 劉國棟

貴報廿六日社論「台灣社會為何吵鬧不休？」認為癥結在於台灣住民基本上是原住民，移民與難民的組合。由此產生認同立場與權力分配的問題。

其實，台灣社會之所以吵鬧不休，癥結不全在於三種台灣住民的組合問題（原住民2︰移民75：難民23），最大問題應該是廿三％難民的「認同立場」，亦即，「誰是這塊土地的主人？」

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事實上，住在台灣的廿三％難民，其「認同立場」偏向中國，又有將之掃地出門的宿敵中共撐腰，協同在台灣社會裡興風作浪，才是「台灣社會吵鬧不休」的真正原因所在。

知道了問題的真正原因，那該如何解決呢？為了台灣政局與社會的長治久安，催生一服「安定劑」才是正途，那就是，扶植一個強大的「忠誠」在野黨，以廿五歲到五十五歲的青壯派中產階級為主力。

「誰是台灣的主人？」答案很清楚，台灣屬於全體住民及其後代子孫。因此，全體住民及其後代子孫有義務，也有權利保護台灣這塊土地不被中共侵占。而中產階級是社會的穩定力量，應該扮演最重要的角色。

「中國國民黨（KMT）」很明顯地，並非一個願意固守台灣的「忠誠」反對黨，而是一個要回頭與宿敵「中國共產黨」（CCP）謀合，破壞台灣安定的「失格」在野黨。「KMT」沒有原則而參政，是台灣最大的危機。

因此，個人呼籲台灣要扶植一個以中產階級為主力，而且強大的「忠誠」在野黨，一則取代不忠誠的KMT，再則監督執政的「民主進步黨」（DPP），避免其腐化。

這個「忠誠」又「強大」的在野黨，該如何催生呢？人格受尊敬的「企業人」應該出面來承擔這件事。

（作者是EMS退休人員、台北市民）

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